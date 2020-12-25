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https://ria.ru/20201225/olive-1590899474.html
Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году
Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году
Ингредиенты для 2 килограммов традиционного новогоднего салата оливье в России в 2020 году подорожали на 6,8%, что выше уровня инфляции в среднем по стране,... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:57
2020-12-25T13:56
новый год—2021
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ингредиенты для 2 килограммов традиционного новогоднего салата оливье в России в 2020 году подорожали на 6,8%, что выше уровня инфляции в среднем по стране, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Цифры рассчитаны по методике "индекса оливье" Росстата, пояснила Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI. Примерно для 2 килограммов салата на семью нужны 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов консервированного горошка, полкило картофеля, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 300 граммов докторской колбасы, 100 граммов лука и 200 граммов майонеза.По словам главы ЦБ, стоимость ингредиентов для 2 килограммов советского оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%. При этом рост цен был неоднородным: "достаточно значимо" подорожал картофель, а стоимость моркови выросла более чем на 20%.Таким образом, рост цен на оливье опережает уровень инфляции в этом году. По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ по итогам года ожидается в интервале 4,6-4,9%. По данным Росстата, с 15 по 21 декабря недельная инфляция третью неделю подряд держалась на уровне 0,2%, а с начала года потребительские цены выросли на 4,7%.
https://ria.ru/20201222/olive-1590321997.html
https://ria.ru/20201225/stol-1590876505.html
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), общество

Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году

12:57 25.12.2020 (обновлено: 13:56 25.12.2020)
 
© RTVIКадр эфира телеканала RTVI с участием главы Банка России Эльвиры Набиуллиной
Кадр эфира телеканала RTVI с участием главы Банка России Эльвиры Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© RTVI
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ингредиенты для 2 килограммов традиционного новогоднего салата оливье в России в 2020 году подорожали на 6,8%, что выше уровня инфляции в среднем по стране, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Цифры рассчитаны по методике "индекса оливье" Росстата, пояснила Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI. Примерно для 2 килограммов салата на семью нужны 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов консервированного горошка, полкило картофеля, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 300 граммов докторской колбасы, 100 граммов лука и 200 граммов майонеза.
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По словам главы ЦБ, стоимость ингредиентов для 2 килограммов советского оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%. При этом рост цен был неоднородным: "достаточно значимо" подорожал картофель, а стоимость моркови выросла более чем на 20%.
Таким образом, рост цен на оливье опережает уровень инфляции в этом году. По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ по итогам года ожидается в интервале 4,6-4,9%. По данным Росстата, с 15 по 21 декабря недельная инфляция третью неделю подряд держалась на уровне 0,2%, а с начала года потребительские цены выросли на 4,7%.
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