https://ria.ru/20201225/obstrel-1590865760.html

В ДНР заявили о минометном обстреле украинскими силовиками юга республики

В ДНР заявили о минометном обстреле украинскими силовиками юга республики

Украинские силовики в пятницу утром открыли огонь из минометов и гранатометов по населенным пунктам на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:24

2020-12-25T10:24

2020-12-25T10:24

ситуация в днр и лнр

коминтерново

сцкк

донецкая народная республика

киев

в мире

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу утром открыли огонь из минометов и гранатометов по населенным пунктам на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за сутки."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева – ред.) - Новая Таврия (юг ДНР – ред.), выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, также украинские силовики вели огонь из гранатометов по подконтрольному ДНР селу Коминтерново.В Донбассе с 27 июля вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/dnr-1589977528.html

https://ria.ru/20201223/donbass-1590617650.html

коминтерново

донецкая народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, коминтерново, сцкк, донецкая народная республика, киев, в мире