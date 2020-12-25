https://ria.ru/20201225/obmenyal-1590949178.html

Россиянин рассказал, как получил земельный участок за бесценок

Россиянин рассказал, как получил земельный участок за бесценок

Житель Ангарска решил сыграть в популярную игру "махнемся не глядя" и смог "превратить" обычную скрепку в земельный участок площадью девять соток, сообщила... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:09

2020-12-25T16:09

2020-12-25T16:38

россия

жилье

ангарск

иркутская область

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Житель Ангарска решил сыграть в популярную игру "махнемся не глядя" и смог "превратить" обычную скрепку в земельный участок площадью девять соток, сообщила "Звезда".По данным телеканала, изначально мужчина обменял канцелярское изделие на коробку карандашей, затем на аккумулятор, а его, свою очередь, на радиосистему с микрофонами. Всего он совершил пять обменов.Участок в Иркутской области ему неожиданно принесла игровая приставка PlayStation. Сейчас он планирует получить вместо земли квартиру или дом для своей семьи.Отмечается, что мужчина также ведет с другом аккаунты в соцсетях. Там они делятся своими успехами, показывают процесс обмена и стараются превратить происходящее в "реалити-шоу"."Это не просто труд. Нужна высокая степень креативности и изобретательности. Обмены нужно правильно продвигать. Нужна площадка в виде хорошо раскрученного сайта, гнать на него трафик, так как если никто не знает, что вы обмениваете, то и толку не будет. О нем должны знать миллионы людей", — цитирует телеканал слова члена совета гильдии маркетологов Николая Григорьева.Превратить гигантскую скрепку в двухэтажный дом в 2006 году уже удавалось канадцу Кайлу Макдональду. Ему понадобилось провести 14 обменов.

https://ria.ru/20201224/derevnya-1590576084.html

https://ria.ru/20200708/1574066627.html

россия

ангарск

иркутская область

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россия, жилье, ангарск, иркутская область, соцсети, общество