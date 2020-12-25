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Новак назвал оптимальную цену нефти для восстановления добычи в России
Новак назвал оптимальную цену нефти для восстановления добычи в России
Россия считает диапазон цен на нефть в 45-55 долларов за баррель наиболее оптимальным для восстановления своей добычи, сообщил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T09:20
2020-12-25T09:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
опек
александр новак
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия считает диапазон цен на нефть в 45-55 долларов за баррель наиболее оптимальным для восстановления своей добычи, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в 45-55 долларов за баррель - это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу: восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне", - сказал Новак.Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона. В январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона.Далее решения по добыче будут приниматься ежемесячно в зависимости от условий рынка с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.Так, на первом этапе сделки ОПЕК+ Россия сокращала добычу нефти примерно на 2,5 миллиона баррелей в сутки, затем почти на 2 миллиона, а с 1 января ограничения для страны составят порядка 1,88 миллиона.
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россия, цены на нефть, опек, александр новак, экономика

Новак назвал оптимальную цену нефти для восстановления добычи в России

09:20 25.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия считает диапазон цен на нефть в 45-55 долларов за баррель наиболее оптимальным для восстановления своей добычи, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в 45-55 долларов за баррель - это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу: восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне", - сказал Новак.
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Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона. В январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона.
Далее решения по добыче будут приниматься ежемесячно в зависимости от условий рынка с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
Так, на первом этапе сделки ОПЕК+ Россия сокращала добычу нефти примерно на 2,5 миллиона баррелей в сутки, затем почти на 2 миллиона, а с 1 января ограничения для страны составят порядка 1,88 миллиона.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьОПЕКАлександр НовакЭкономика
 
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