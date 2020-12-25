https://ria.ru/20201225/nedeli-1590846026.html
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2021 году
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2021 году
В следующем году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная, рассказали РИА Новости в Роструде. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T03:23
2020-12-25T03:23
2020-12-25T05:12
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
москва
отдых
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях в 2021 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590330641_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_947fad924ef4dde3dea703de4aefa6b0.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. В следующем году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная, рассказали РИА Новости в Роструде.Как отметили в ведомстве, из-за празднования 23 февраля трехдневной будет рабочая неделя с 24 по 26 февраля.Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя благодаря Международному женскому дню 8 марта. Четырехдневными также будут первые две рабочие недели в мае. Рабочие дни придутся на следующие даты: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.В начале лета также будет короткая рабочая неделя. Это обусловлено празднованием Дня России (12 июня). Дело в том, что праздник выпадает на субботу, поэтому выходной перенесен на понедельник (14 июня).Подчеркивается, что в начале ноября будет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные благодаря празднованию Дня народного единства (4 ноября). При этом выходной день переносится с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Россиянам напомнили, что первую ноябрьскую неделю на работу предстоит выйти с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября.В Роструде уточнили, что единственная в 2021 году длинная шестидневная рабочая неделя будет с 15 по 20 февраля. Последняя рабочая неделя завершится в четверг (30 декабря).
https://ria.ru/20201224/nedelya-1590660642.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590330641_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_f278bb5f1b952c8cec4cb4eb8bdfdbb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), москва, отдых, общество
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости.
В следующем году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная, рассказали РИА Новости в Роструде
.
Как отметили в ведомстве, из-за празднования 23 февраля трехдневной будет рабочая неделя с 24 по 26 февраля.
"Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля", – пояснили в Роструде.
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя благодаря Международному женскому дню 8 марта. Четырехдневными также будут первые две рабочие недели в мае. Рабочие дни придутся на следующие даты: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
В начале лета также будет короткая рабочая неделя. Это обусловлено празднованием Дня России (12 июня). Дело в том, что праздник выпадает на субботу, поэтому выходной перенесен на понедельник (14 июня).
Подчеркивается, что в начале ноября будет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные благодаря празднованию Дня народного единства (4 ноября). При этом выходной день переносится с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Россиянам напомнили, что первую ноябрьскую неделю на работу предстоит выйти с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября.
В Роструде уточнили, что единственная в 2021 году длинная шестидневная рабочая неделя будет с 15 по 20 февраля. Последняя рабочая неделя завершится в четверг (30 декабря).