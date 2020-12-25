https://ria.ru/20201225/nedeli-1590846026.html

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2021 году

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2021 году

В следующем году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная, рассказали РИА Новости в Роструде. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T03:23

2020-12-25T03:23

2020-12-25T05:12

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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общество

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Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях в 2021 году

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. В следующем году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная, рассказали РИА Новости в Роструде.Как отметили в ведомстве, из-за празднования 23 февраля трехдневной будет рабочая неделя с 24 по 26 февраля.Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя благодаря Международному женскому дню 8 марта. Четырехдневными также будут первые две рабочие недели в мае. Рабочие дни придутся на следующие даты: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.В начале лета также будет короткая рабочая неделя. Это обусловлено празднованием Дня России (12 июня). Дело в том, что праздник выпадает на субботу, поэтому выходной перенесен на понедельник (14 июня).Подчеркивается, что в начале ноября будет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные благодаря празднованию Дня народного единства (4 ноября). При этом выходной день переносится с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Россиянам напомнили, что первую ноябрьскую неделю на работу предстоит выйти с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября.В Роструде уточнили, что единственная в 2021 году длинная шестидневная рабочая неделя будет с 15 по 20 февраля. Последняя рабочая неделя завершится в четверг (30 декабря).

https://ria.ru/20201224/nedelya-1590660642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), москва, отдых, общество