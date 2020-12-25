https://ria.ru/20201225/nebo-1590896840.html

В Кузбассе в трех городах ввели режим "черного неба"

В Кузбассе в трех городах ввели режим "черного неба"

Режим "черного неба" из-за резкого понижения температуры объявлен в Кемерово, Прокопьевске и Новокузнецке, промышленным предприятиям рекомендуется сократить... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:45

2020-12-25T12:45

2020-12-25T12:45

кемерово

новокузнецк

происшествия

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КЕМЕРОВО, 25 дек - РИА Новости. Режим "черного неба" из-за резкого понижения температуры объявлен в Кемерово, Прокопьевске и Новокузнецке, промышленным предприятиям рекомендуется сократить выбросы в атмосферу, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.Также неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, ожидаются в Новокузнецке и Прокопьевске."Предприятиям города (Новокузнецка и Прокопьевска - ред.) рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности с 18.00 (14.00 мск) 25.12.2020 до 18.00 (14.00 мск) 29.12.2020", - добавляет министерство.По данным Кемеровского гидрометцентра, в указанные дни в регионе ожидается понижение температуры от -30 до -47 градусов.

https://ria.ru/20201117/vozdukh-1584941973.html

кемерово

новокузнецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, новокузнецк, происшествия