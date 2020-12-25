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В Кузбассе в трех городах ввели режим "черного неба"
В Кузбассе в трех городах ввели режим "черного неба"
Режим "черного неба" из-за резкого понижения температуры объявлен в Кемерово, Прокопьевске и Новокузнецке, промышленным предприятиям рекомендуется сократить... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:45
2020-12-25T12:45
2020-12-25T12:45
кемерово
новокузнецк
происшествия
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КЕМЕРОВО, 25 дек - РИА Новости. Режим "черного неба" из-за резкого понижения температуры объявлен в Кемерово, Прокопьевске и Новокузнецке, промышленным предприятиям рекомендуется сократить выбросы в атмосферу, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.Также неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, ожидаются в Новокузнецке и Прокопьевске."Предприятиям города (Новокузнецка и Прокопьевска - ред.) рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности с 18.00 (14.00 мск) 25.12.2020 до 18.00 (14.00 мск) 29.12.2020", - добавляет министерство.По данным Кемеровского гидрометцентра, в указанные дни в регионе ожидается понижение температуры от -30 до -47 градусов.
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кемерово, новокузнецк, происшествия
КЕМЕРОВО, 25 дек - РИА Новости.
Режим "черного неба" из-за резкого понижения температуры объявлен в Кемерово
, Прокопьевске и Новокузнецке
, промышленным предприятиям рекомендуется сократить выбросы в атмосферу, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.
"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности с 18.00 (14.00 мск) 25.12.2020 до 18.00 (14.00 мск) 26.12.2020", – говорится в сообщении.
Также неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, ожидаются в Новокузнецке и Прокопьевске.
"Предприятиям города (Новокузнецка и Прокопьевска - ред.) рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности с 18.00 (14.00 мск) 25.12.2020 до 18.00 (14.00 мск) 29.12.2020", - добавляет министерство.
По данным Кемеровского гидрометцентра, в указанные дни в регионе ожидается понижение температуры от -30 до -47 градусов.