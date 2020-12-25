https://ria.ru/20201225/nauka-1590929104.html

Путин подписал указ о проведении Года науки и технологий

Путин подписал указ о проведении Года науки и технологий

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России года науки и технологий в 2021 году, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:54

2020-12-25T14:54

2020-12-25T15:05

сергей фурсенко

дмитрий чернышенко

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России года науки и технологий в 2021 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Администрации президента РФ до 25 декабря поручено образовать оргкомитет по проведению Года науки и технологий и утвердить его состав."Назначить сопредседателями организационного комитета по проведению в РФ Года науки и технологий заместителя председателя правительства РФ (Дмитрия) Чернышенко и помощника президента РФ (Андрея) Фурсенко", - добавляется в документе.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей фурсенко, дмитрий чернышенко, россия, владимир путин, общество