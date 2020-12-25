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Путин подписал указ о проведении Года науки и технологий
Путин подписал указ о проведении Года науки и технологий
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России года науки и технологий в 2021 году, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:54
2020-12-25T14:54
2020-12-25T15:05
сергей фурсенко
дмитрий чернышенко
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России года науки и технологий в 2021 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Администрации президента РФ до 25 декабря поручено образовать оргкомитет по проведению Года науки и технологий и утвердить его состав."Назначить сопредседателями организационного комитета по проведению в РФ Года науки и технологий заместителя председателя правительства РФ (Дмитрия) Чернышенко и помощника президента РФ (Андрея) Фурсенко", - добавляется в документе.
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сергей фурсенко, дмитрий чернышенко, россия, владимир путин, общество