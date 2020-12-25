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Путин подписал указ о проведении Года науки и технологий
Путин подписал указ о проведении Года науки и технологий
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России года науки и технологий в 2021 году, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:54
2020-12-25T15:05
сергей фурсенко
дмитрий чернышенко
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России года науки и технологий в 2021 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Администрации президента РФ до 25 декабря поручено образовать оргкомитет по проведению Года науки и технологий и утвердить его состав."Назначить сопредседателями организационного комитета по проведению в РФ Года науки и технологий заместителя председателя правительства РФ (Дмитрия) Чернышенко и помощника президента РФ (Андрея) Фурсенко", - добавляется в документе.
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сергей фурсенко, дмитрий чернышенко, россия, владимир путин, общество

Путин подписал указ о проведении Года науки и технологий

14:54 25.12.2020 (обновлено: 15:05 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России года науки и технологий в 2021 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях дальнейшего развития науки и технологий в РФ постановляю: провести в 2021 году в РФ Год науки и технологий", - говорится в документе.

Администрации президента РФ до 25 декабря поручено образовать оргкомитет по проведению Года науки и технологий и утвердить его состав.
"Назначить сопредседателями организационного комитета по проведению в РФ Года науки и технологий заместителя председателя правительства РФ (Дмитрия) Чернышенко и помощника президента РФ (Андрея) Фурсенко", - добавляется в документе.
 
Сергей ФурсенкоДмитрий ЧернышенкоРоссияВладимир ПутинОбщество
 
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