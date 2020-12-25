https://ria.ru/20201225/natsist-1590842839.html

В посольстве заявили о бездействии властей Канады по делу экс-нациста

В посольстве заявили о бездействии властей Канады по делу экс-нациста

Власти Канады, несмотря на запрос России по делу об экстрадиции экс-нациста Гельмута Оберлендеру, отказались от комментариев и не запрашивали никакие документы, РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T01:39

2020-12-25T01:39

2020-12-25T01:39

гельмут оберлендер

симон визенталь

оттава

ссср

торонто

украина

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ТОРОНТО, 25 дек - РИА Новости. Власти Канады, несмотря на запрос России по делу об экстрадиции экс-нациста Гельмута Оберлендеру, отказались от комментариев и не запрашивали никакие документы, сообщило РИА Новости российское посольство в Оттаве.Недавно лишенный гражданства Канады 96-летний бывший эсэсовец Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году, сообщил ранее Следственный комитет РФ.Российские дипломаты указали, что несмотря на неоспоримость фактов вины нацистского преступника, процедура лишения его гражданства явно затягивается. Адвокат Оберлендера считает, что дело "еще далеко не закончено" и процесс депортации не ведется."Очевидно, что влиятельные заступники карателя рассчитывают максимально отсрочить исполнение приговора Верховного суда Канады, пытаясь сохранить ему "канадскую прописку" до ухода из жизни", - говорится в этой связи в заявлении.Недавно 96-летнего Гельмута Оберлендера лишили гражданства Канады из-за того, что он скрыл свою причастность к массовым казням в СССР. По данным Следственного комитета РФ, он так или иначе участвовал в расстреле 27 тысяч человек в одной только Ростовской области в 1942 году.Этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке 10 самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Сейчас он через суд пытается оспорить депортацию из Канады, однако рассмотрение затянулось из-за пандемии.

https://ria.ru/20201218/oberlender-1589846898.html

https://ria.ru/20201212/lavrov-1588913233.html

оттава

ссср

торонто

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гельмут оберлендер, симон визенталь, оттава, ссср, торонто, украина, в мире