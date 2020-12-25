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В посольстве заявили о бездействии властей Канады по делу экс-нациста
В посольстве заявили о бездействии властей Канады по делу экс-нациста
Власти Канады, несмотря на запрос России по делу об экстрадиции экс-нациста Гельмута Оберлендеру, отказались от комментариев и не запрашивали никакие документы, РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T01:39
2020-12-25T01:39
гельмут оберлендер
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ТОРОНТО, 25 дек - РИА Новости. Власти Канады, несмотря на запрос России по делу об экстрадиции экс-нациста Гельмута Оберлендеру, отказались от комментариев и не запрашивали никакие документы, сообщило РИА Новости российское посольство в Оттаве.Недавно лишенный гражданства Канады 96-летний бывший эсэсовец Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году, сообщил ранее Следственный комитет РФ.Российские дипломаты указали, что несмотря на неоспоримость фактов вины нацистского преступника, процедура лишения его гражданства явно затягивается. Адвокат Оберлендера считает, что дело "еще далеко не закончено" и процесс депортации не ведется."Очевидно, что влиятельные заступники карателя рассчитывают максимально отсрочить исполнение приговора Верховного суда Канады, пытаясь сохранить ему "канадскую прописку" до ухода из жизни", - говорится в этой связи в заявлении.Недавно 96-летнего Гельмута Оберлендера лишили гражданства Канады из-за того, что он скрыл свою причастность к массовым казням в СССР. По данным Следственного комитета РФ, он так или иначе участвовал в расстреле 27 тысяч человек в одной только Ростовской области в 1942 году.Этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке 10 самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Сейчас он через суд пытается оспорить депортацию из Канады, однако рассмотрение затянулось из-за пандемии.
https://ria.ru/20201218/oberlender-1589846898.html
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гельмут оберлендер, симон визенталь, оттава, ссср, торонто, украина, в мире

В посольстве заявили о бездействии властей Канады по делу экс-нациста

01:39 25.12.2020
 
© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
Гельмут Оберлендер - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : Public Domain
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ТОРОНТО, 25 дек - РИА Новости. Власти Канады, несмотря на запрос России по делу об экстрадиции экс-нациста Гельмута Оберлендеру, отказались от комментариев и не запрашивали никакие документы, сообщило РИА Новости российское посольство в Оттаве.
Недавно лишенный гражданства Канады 96-летний бывший эсэсовец Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году, сообщил ранее Следственный комитет РФ.
"Канадские власти отказались от комментариев по данному сюжету, никаких документов они в России не запрашивали. В настоящее время посольству не известно о каком-либо диалоге с представителями правительства Канады по Оберлендеру", - заявили в российской дипмиссии.
Российские дипломаты указали, что несмотря на неоспоримость фактов вины нацистского преступника, процедура лишения его гражданства явно затягивается. Адвокат Оберлендера считает, что дело "еще далеко не закончено" и процесс депортации не ведется.
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
18 декабря, 10:25
Архивные документы подтвердили участие Оберлендера в казнях на юге СССР
"Очевидно, что влиятельные заступники карателя рассчитывают максимально отсрочить исполнение приговора Верховного суда Канады, пытаясь сохранить ему "канадскую прописку" до ухода из жизни", - говорится в этой связи в заявлении.
Недавно 96-летнего Гельмута Оберлендера лишили гражданства Канады из-за того, что он скрыл свою причастность к массовым казням в СССР. По данным Следственного комитета РФ, он так или иначе участвовал в расстреле 27 тысяч человек в одной только Ростовской области в 1942 году.
Этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке 10 самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Сейчас он через суд пытается оспорить депортацию из Канады, однако рассмотрение затянулось из-за пандемии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 14:4475 лет Великой Победы
Лавров обсудил с немецкой оппозицией проблему оправдания нацизма
 
Гельмут ОберлендерСимон ВизентальОттаваСССРТоронтоУкраинаВ мире
 
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