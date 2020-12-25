https://ria.ru/20201225/narusheniya-1590921018.html

Московский клуб временно закрыли из-за нарушений на концерте Кипелова

Московский клуб временно закрыли из-за нарушений на концерте Кипелова

Суд приостановил работу клуба "Adrenaline Stadium" на 30 суток из-за несоблюдения covid-требований на концерте Валерия Кипелова, сообщается на сайте управления... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:24

2020-12-25T14:24

2020-12-25T14:41

распространение нового коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/34109/11/341091123_0:33:640:393_1920x0_80_0_0_85e0070273d1701f510007235d619847.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суд приостановил работу клуба "Adrenaline Stadium" на 30 суток из-за несоблюдения covid-требований на концерте Валерия Кипелова, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве.Ранее специалистами Роспотребнадзора по Москве были проведены проверки в клубе "Adrenaline Stadium" по факту невыполнения мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции во время концерта музыканта Валерия Кипелова в клубе "Adrenaline Stadium" 4 декабря 2020 года. По результатам административного расследования 7 декабря 2020 года клуб был опечатан.В ведомстве напомнили, что при проведении концерта в клубе не соблюдались COVID-требования: так, у большинства зрителей отсутствовали маски, социальная дистанция не соблюдалась. Администрацией клуба не были приняты меры по ограничению числа зрителей, не обеспечена их рассадка в соответствии с требованиями социального дистанцирования, не обеспечен эффективный контроль за соблюдением зрителями санитарно-противоэпидемического режима.В ведомстве также напомнили, что проведение массовых мероприятий в Москве в преддверии новогодних праздников находится на особом контроле. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201222/narushenie-1590413331.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество