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Московский клуб временно закрыли из-за нарушений на концерте Кипелова
Московский клуб временно закрыли из-за нарушений на концерте Кипелова
Суд приостановил работу клуба "Adrenaline Stadium" на 30 суток из-за несоблюдения covid-требований на концерте Валерия Кипелова, сообщается на сайте управления... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:24
2020-12-25T14:41
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суд приостановил работу клуба "Adrenaline Stadium" на 30 суток из-за несоблюдения covid-требований на концерте Валерия Кипелова, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве.Ранее специалистами Роспотребнадзора по Москве были проведены проверки в клубе "Adrenaline Stadium" по факту невыполнения мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции во время концерта музыканта Валерия Кипелова в клубе "Adrenaline Stadium" 4 декабря 2020 года. По результатам административного расследования 7 декабря 2020 года клуб был опечатан.В ведомстве напомнили, что при проведении концерта в клубе не соблюдались COVID-требования: так, у большинства зрителей отсутствовали маски, социальная дистанция не соблюдалась. Администрацией клуба не были приняты меры по ограничению числа зрителей, не обеспечена их рассадка в соответствии с требованиями социального дистанцирования, не обеспечен эффективный контроль за соблюдением зрителями санитарно-противоэпидемического режима.В ведомстве также напомнили, что проведение массовых мероприятий в Москве в преддверии новогодних праздников находится на особом контроле. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Московский клуб временно закрыли из-за нарушений на концерте Кипелова

14:24 25.12.2020 (обновлено: 14:41 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей НаумовВечеринка в клубе Rай
Вечеринка в клубе Rай - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Наумов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суд приостановил работу клуба "Adrenaline Stadium" на 30 суток из-за несоблюдения covid-требований на концерте Валерия Кипелова, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве.
Ранее специалистами Роспотребнадзора по Москве были проведены проверки в клубе "Adrenaline Stadium" по факту невыполнения мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции во время концерта музыканта Валерия Кипелова в клубе "Adrenaline Stadium" 4 декабря 2020 года. По результатам административного расследования 7 декабря 2020 года клуб был опечатан.
"Данная информация направлена в Савеловский районный суд для приобщения к ранее направленным административным материалам в отношении ООО "Национальная концертная компания". 25 декабря в ходе судебного заседания Савеловский районный суд Москвы постановил: признать ООО "Национальная концертная компания" ... виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 (тридцать) суток", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что при проведении концерта в клубе не соблюдались COVID-требования: так, у большинства зрителей отсутствовали маски, социальная дистанция не соблюдалась. Администрацией клуба не были приняты меры по ограничению числа зрителей, не обеспечена их рассадка в соответствии с требованиями социального дистанцирования, не обеспечен эффективный контроль за соблюдением зрителями санитарно-противоэпидемического режима.
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"Следует отметить, что данное нарушение совершено ООО "Национальная концертная компания" повторно. Ранее за аналогичные нарушения при проведении концерта 18 октября 2020 года, помещения клуба территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве ... также были опечатаны, и по решению Савеловского районного суда деятельность клуба была приостановлена на 30 суток", - добавили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также напомнили, что проведение массовых мероприятий в Москве в преддверии новогодних праздников находится на особом контроле.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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