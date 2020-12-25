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Москвичам рассказали о правилах поведения на природных территориях зимой
Москвичам рассказали о правилах поведения на природных территориях зимой
Зимой в лесопарках москвичи могут заниматься активным отдыхом, но с соблюдением правил – не жечь костры, не заезжать на транспорте, не мусорить, не беспокоить... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:16
2020-12-25T13:16
2020-12-25T13:16
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зимой в лесопарках москвичи могут заниматься активным отдыхом, но с соблюдением правил – не жечь костры, не заезжать на транспорте, не мусорить, не беспокоить животных и не рубить деревья, сообщила РИА Новости заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова.По её словам, правила поведения в лесопарках зимой не зависят от сезона и погоды: не допускаются любые действия, причиняющие вред природным объектам."Самое распространённое нарушение в зимний период среди посетителей природных парков - это заезд на территорию на личном транспорте. При этом у каждого входа в парк есть информационные стенды", - отметила собеседница агентства.Она уточнила, что также запрещено разводить открытый огонь, оставлять мусор на территории, причинять беспокойство, наносить вред гнездам и норам диких животных."Также напоминаем, что на особо охраняемых природных территориях строго запрещена вырубка лесных насаждений - статья 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Наказание - до двух лет обязательных работ. В период новогодних праздников инспекторы перейдут на усиленный режим патрулирования природных территорий, в том числе в вечерние часы с целью пресечения нелегальной вырубки елей на природных территориях столицы в предновогодний период", - подчеркнула Струкова.
https://ria.ru/20201210/ptitsy-1588233278.html
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мосприрода, городское хозяйство москвы, москва, общество
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Зимой в лесопарках москвичи могут заниматься активным отдыхом, но с соблюдением правил – не жечь костры, не заезжать на транспорте, не мусорить, не беспокоить животных и не рубить деревья, сообщила РИА Новости заместитель руководителя "Мосприроды
" Вера Струкова.
"Зимой на природные территории Москвы люди чаще всего приходят заниматься активным отдыхом. Ходят на лыжах по специально оборудованным трассам. Катаются с горок на ледянках и санках. Играют в снежки. Все это не противоречит правилам поведения на ООПТ", - рассказала Струкова.
По её словам, правила поведения в лесопарках зимой не зависят от сезона и погоды: не допускаются любые действия, причиняющие вред природным объектам.
"Самое распространённое нарушение в зимний период среди посетителей природных парков - это заезд на территорию на личном транспорте. При этом у каждого входа в парк есть информационные стенды", - отметила собеседница агентства.
Она уточнила, что также запрещено разводить открытый огонь, оставлять мусор на территории, причинять беспокойство, наносить вред гнездам и норам диких животных.
"Также напоминаем, что на особо охраняемых природных территориях строго запрещена вырубка лесных насаждений - статья 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Наказание - до двух лет обязательных работ. В период новогодних праздников инспекторы перейдут на усиленный режим патрулирования природных территорий, в том числе в вечерние часы с целью пресечения нелегальной вырубки елей на природных территориях столицы в предновогодний период", - подчеркнула Струкова.