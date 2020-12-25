https://ria.ru/20201225/monetochka-1590773639.html

У Монеточки вышел клип на песню "Папина любовница"

У Монеточки вышел клип на песню "Папина любовница"

Монеточка разместила на своем YouTube-канале музыкальный клип на песню "Папина любовница" из ее последнего альбома "Декоративно-прикладное искусство", вышедшего РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T00:40

2020-12-25T00:40

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новости культуры

культура

музыка

монеточка

яна троянова

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Монеточка разместила на своем YouTube-канале музыкальный клип на песню "Папина любовница" из ее последнего альбома "Декоративно-прикладное искусство", вышедшего в октябре 2020 года. В роли "папиной любовницы" в видео снялась актриса Яна Троянова. Режиссер: Илья Соловьев. Монеточка (дочь) видит мужчину (своего отца), которого куда-то увлекает женщина в красном (Яна Троянова). Девушка их преследует и даже почти настигает, но у нее не получается обратить на себя внимание папы. Лицо у мужчины стерто, и черты нельзя разобрать.В комментариях пользователи хвалили клип: "что-то наивно-детско-взрослое и немного грустное" (Аня Богаткова), "артхаус, который мы заслужили" (Bela Artium), "это очень глубокое про женскую самооценку, двойственность положения и трагизм положения незамужней женщины" (Тата Рябоконь), "у меня мурашки, это потрясающе" (Диана Лампочка).

https://ria.ru/20201220/krid-1589930967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музыка, монеточка, яна троянова