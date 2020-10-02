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У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"

У певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) ровно в полночь по Москве вышел второй студийный альбом "Декоративно-прикладное искусство". РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:34

2020-10-02T12:34

2020-10-02T12:34

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

монеточка

noize mc (иван алексеев)

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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости</strong>. У певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) ровно в полночь по Москве вышел второй студийный альбом "Декоративно-прикладное искусство". В пластинку вошли 11 треков, в записи одного из них ("Коза") принимал участие рэпер Noize MC.Над альбомом Монеточка работала вместе с музыкантом и саунд-продюсером Витей Исаевым, который занимался звуком и на первой ее пластинке "Раскраски для взрослых", вышедшей в 2018 году. В инстаграме певица <a href="https://www.instagram.com/p/CF0MUYihwm7/" target="_blank">ограничилась</a> кратким сообщением: "Новый альбом "Декоративно-прикладное искусство" доступен на всех площадках". В комментариях многие фанаты удивлялись, что певица не предупреждала о релизе.

https://ria.ru/20190708/1556298261.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, монеточка, noize mc (иван алексеев)