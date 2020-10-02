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У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
У певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) ровно в полночь по Москве вышел второй студийный альбом "Декоративно-прикладное искусство". РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:34
2020-10-02T12:34
2020-10-02T12:34
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
монеточка
noize mc (иван алексеев)
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости</strong>. У певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) ровно в полночь по Москве вышел второй студийный альбом "Декоративно-прикладное искусство". В пластинку вошли 11 треков, в записи одного из них ("Коза") принимал участие рэпер Noize MC.Над альбомом Монеточка работала вместе с музыкантом и саунд-продюсером Витей Исаевым, который занимался звуком и на первой ее пластинке "Раскраски для взрослых", вышедшей в 2018 году. В инстаграме певица <a href="https://www.instagram.com/p/CF0MUYihwm7/" target="_blank">ограничилась</a> кратким сообщением: "Новый альбом "Декоративно-прикладное искусство" доступен на всех площадках". В комментариях многие фанаты удивлялись, что певица не предупреждала о релизе.
https://ria.ru/20190708/1556298261.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, монеточка, noize mc (иван алексеев)
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. У певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) ровно в полночь по Москве вышел второй студийный альбом "Декоративно-прикладное искусство".
В пластинку вошли 11 треков, в записи одного из них ("Коза") принимал участие рэпер Noize MC.
Над альбомом Монеточка работала вместе с музыкантом и саунд-продюсером Витей Исаевым, который занимался звуком и на первой ее пластинке "Раскраски для взрослых", вышедшей в 2018 году.
В инстаграме певица ограничилась
кратким сообщением: "Новый альбом "Декоративно-прикладное искусство" доступен на всех площадках".
В комментариях многие фанаты удивлялись, что певица не предупреждала о релизе.