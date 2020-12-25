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Видеорегистратор снял момент аварии с автобусом в Рязанской области
Видеорегистратор снял момент аварии с автобусом в Рязанской области
Момент аварии с автобусом в Рязанской области, в которой погибли четыре человека и 13 пострадали, попал на видео. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:12
2020-12-25T11:00
дтп с рейсовым автобусом в рязанской области
следственный комитет россии (ск рф)
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Момент аварии с автобусом в Рязанской области, в которой погибли четыре человека и 13 пострадали, попал на видео.На кадрах, записанных видеорегистратором, видно, как автобус едет по своей полосе, а затем его начинает "уводить" влево. После этого машина въезжает в кювет и опрокидывается на бок.Инцидент произошел около трех часов ночи, на 247-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Скопинском районе. Автобус Mercedes-Benz Travego следовал по маршруту Москва — Волгоград. В салоне находились 26 человек. Среди погибших — 32-летний водитель, одна девушка и еще двое мужчин (один из них — гражданин Греции). Сначала сообщалось об 11 пострадавших, однако позднее в Следственном комитете уточнили информацию: травмы получили 13 человек, из которых пятеро — несовершеннолетние в возрасте от семи до 17 лет, двое из них в тяжелом состоянии.СК начал доследственную проверку. Как уточнили в региональном управлении МВД, водитель не справился с управлением — по предварительным данным, он уснул за рулем.На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и следователи.
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Момент аварии с автобусом на трассе в Рязанской области
Фото и видео МЧС РФ с места аварии под Рязанью, где погибли три человека и пострадали 11
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дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, следственный комитет россии (ск рф), рязанская область, происшествия

Видеорегистратор снял момент аварии с автобусом в Рязанской области

10:12 25.12.2020 (обновлено: 11:00 25.12.2020)
 
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Момент аварии с автобусом в Рязанской области, в которой погибли четыре человека и 13 пострадали, попал на видео.
На кадрах, записанных видеорегистратором, видно, как автобус едет по своей полосе, а затем его начинает "уводить" влево. После этого машина въезжает в кювет и опрокидывается на бок.
© Фото : МЧС РоссииДТП с участием автобуса в Рязанской области
ДТП с участием автобуса в Рязанской области
1 из 4
ДТП с участием автобуса в Рязанской области
© Фото : МЧС России
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Рязанской областиНа месте аварии в Скопинском районе Рязанской области, где в результате ДТП перевернулся автобус с людьми
На месте аварии в Скопинском районе Рязанской области, где в результате ДТП перевернулся автобус с людьми
2 из 4
На месте аварии в Скопинском районе Рязанской области, где в результате ДТП перевернулся автобус с людьми
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области
© Фото : МВД России по Рязанской областиДТП с участием автобуса в Рязанской области
ДТП с участием автобуса в Рязанской области
3 из 4
ДТП с участием автобуса в Рязанской области
© Фото : МВД России по Рязанской области
© Фото : МВД России по Рязанской областиДТП с участием автобуса в Рязанской области
ДТП с участием автобуса в Рязанской области
4 из 4
ДТП с участием автобуса в Рязанской области
© Фото : МВД России по Рязанской области
1 из 4
ДТП с участием автобуса в Рязанской области
© Фото : МЧС России
2 из 4
На месте аварии в Скопинском районе Рязанской области, где в результате ДТП перевернулся автобус с людьми
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области
3 из 4
ДТП с участием автобуса в Рязанской области
© Фото : МВД России по Рязанской области
4 из 4
ДТП с участием автобуса в Рязанской области
© Фото : МВД России по Рязанской области
Инцидент произошел около трех часов ночи, на 247-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Скопинском районе. Автобус Mercedes-Benz Travego следовал по маршруту Москва — Волгоград. В салоне находились 26 человек.
Среди погибших — 32-летний водитель, одна девушка и еще двое мужчин (один из них — гражданин Греции). Сначала сообщалось об 11 пострадавших, однако позднее в Следственном комитете уточнили информацию: травмы получили 13 человек, из которых пятеро — несовершеннолетние в возрасте от семи до 17 лет, двое из них в тяжелом состоянии.
СК начал доследственную проверку. Как уточнили в региональном управлении МВД, водитель не справился с управлением — по предварительным данным, он уснул за рулем.
На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и следователи.
ДТП с участием автобуса в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 08:05
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Рязанской области
 
ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской областиСледственный комитет России (СК РФ)Рязанская областьПроисшествия
 
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