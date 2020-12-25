https://ria.ru/20201225/moment-1590864167.html

Видеорегистратор снял момент аварии с автобусом в Рязанской области

Видеорегистратор снял момент аварии с автобусом в Рязанской области

Момент аварии с автобусом в Рязанской области, в которой погибли четыре человека и 13 пострадали, попал на видео. РИА Новости, 25.12.2020

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дтп с рейсовым автобусом в рязанской области

следственный комитет россии (ск рф)

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Момент аварии с автобусом в Рязанской области, в которой погибли четыре человека и 13 пострадали, попал на видео.На кадрах, записанных видеорегистратором, видно, как автобус едет по своей полосе, а затем его начинает "уводить" влево. После этого машина въезжает в кювет и опрокидывается на бок.Инцидент произошел около трех часов ночи, на 247-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Скопинском районе. Автобус Mercedes-Benz Travego следовал по маршруту Москва — Волгоград. В салоне находились 26 человек. Среди погибших — 32-летний водитель, одна девушка и еще двое мужчин (один из них — гражданин Греции). Сначала сообщалось об 11 пострадавших, однако позднее в Следственном комитете уточнили информацию: травмы получили 13 человек, из которых пятеро — несовершеннолетние в возрасте от семи до 17 лет, двое из них в тяжелом состоянии.СК начал доследственную проверку. Как уточнили в региональном управлении МВД, водитель не справился с управлением — по предварительным данным, он уснул за рулем.На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и следователи.

https://ria.ru/20201225/dtp-1590853619.html

рязанская область

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Момент аварии с автобусом на трассе в Рязанской области Фото и видео МЧС РФ с места аварии под Рязанью, где погибли три человека и пострадали 11 2020-12-25T10:12 true PT0M56S

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дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, следственный комитет россии (ск рф), рязанская область, происшествия