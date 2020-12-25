Володин оценил идею смены государственного языка на сайте Санду

"Свой суверенитет необходимо защитить. Проблема многих государств, особенно в постсоветский период, в том, что мы ко всем странам всегда относились открыто, считали, что все, что они делают, они делают из дружеских побуждений, желая нам развития. Оказывается, не все так. Никто не хочет, чтобы была сильная Молдавия, сильная Россия", - добавил Володин.