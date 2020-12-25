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Володин оценил идею смены государственного языка на сайте Санду
Володин оценил идею смены государственного языка на сайте Санду
Закрепление русского языка как языка межнационального общения открывает гражданам Молдавии новые возможности для реализации, считает председатель Госдумы... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:42
2020-12-25T16:42
игорь додон
госдума рф
вячеслав володин
молдавия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Закрепление русского языка как языка межнационального общения открывает гражданам Молдавии новые возможности для реализации, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин в пятницу встретился со спикером парламента Молдавии Зинаидой Гречаный и экс-президентом страны Игорем Додоном.Володин отметил важность принятого парламентом Молдавии решения о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения.Кроме того, председатель Госдумы отметил важность сохранения общей исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, а также необходимость защитить суверенитет двух государств.
https://radiosputnik.ria.ru/20201224/sandu-1590743455.html
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игорь додон, госдума рф, вячеслав володин, молдавия

Володин оценил идею смены государственного языка на сайте Санду

16:42 25.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Закрепление русского языка как языка межнационального общения открывает гражданам Молдавии новые возможности для реализации, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в пятницу встретился со спикером парламента Молдавии Зинаидой Гречаный и экс-президентом страны Игорем Додоном.
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Володин отметил важность принятого парламентом Молдавии решения о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения.
"Это шанс для граждан Молдавии, чтобы себя реализовать, получить образование в Российской Федерации, ознакомиться с достоянием культурного наследия. Закрепление русского языка как языка межнационального общения также дает Молдавии дополнительные возможности. Но это важно и для России, потому что мы сможем более эффективно развивать отношения в экономике, в культуре, в образовании", - цитирует Володина сайт Госдумы.
Кроме того, председатель Госдумы отметил важность сохранения общей исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, а также необходимость защитить суверенитет двух государств.
"Свой суверенитет необходимо защитить. Проблема многих государств, особенно в постсоветский период, в том, что мы ко всем странам всегда относились открыто, считали, что все, что они делают, они делают из дружеских побуждений, желая нам развития. Оказывается, не все так. Никто не хочет, чтобы была сильная Молдавия, сильная Россия", - добавил Володин.
 
Игорь ДодонГосдума РФВячеслав ВолодинМолдавия
 
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