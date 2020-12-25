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Додон считает, что ситуация в Молдавии с избранием Санду ухудшится
Додон считает, что ситуация в Молдавии с избранием Санду ухудшится
Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что ситуация в Молдавии с избранием нового президента не улучшится, а напротив, может ухудшиться. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:33
2020-12-25T16:33
майя санду
обсе
игорь додон
снг
молдавия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что ситуация в Молдавии с избранием нового президента не улучшится, а напротив, может ухудшиться.Преемница Додона - Майя Санду - в четверг принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии, Додон официально передал ей полномочия главы государства.По словам Додона, "все только начинается", будет разъединение большого числа граждан Молдавии.Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, баллотировавшаяся от партии "Действие и солидарность" Санду набрала 57,75% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Санду.Согласно предвыборной программе, Санду выбрала европейский путь развития республики. При этом она обещает развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, в том числе Россией, на базе национальных интересов страны.
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майя санду, обсе, игорь додон, снг, молдавия, в мире

Додон считает, что ситуация в Молдавии с избранием Санду ухудшится

16:33 25.12.2020
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что ситуация в Молдавии с избранием нового президента не улучшится, а напротив, может ухудшиться.
Преемница Додона - Майя Санду - в четверг принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии, Додон официально передал ей полномочия главы государства.

"Я говорил, оставьте эмоции. Ситуация с избранием нового президента в стране не улучшится. Напротив, она может ухудшиться", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Додона, "все только начинается", будет разъединение большого числа граждан Молдавии.
Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, баллотировавшаяся от партии "Действие и солидарность" Санду набрала 57,75% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Санду.
Согласно предвыборной программе, Санду выбрала европейский путь развития республики. При этом она обещает развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, в том числе Россией, на базе национальных интересов страны.
Пресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Майя СандуОБСЕИгорь ДодонСНГМолдавияВ мире
 
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