Додон считает, что ситуация в Молдавии с избранием Санду ухудшится
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов
© Sputnik / Стрингер
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что ситуация в Молдавии с избранием нового президента не улучшится, а напротив, может ухудшиться.
Преемница Додона - Майя Санду - в четверг принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии, Додон официально передал ей полномочия главы государства.
"Я говорил, оставьте эмоции. Ситуация с избранием нового президента в стране не улучшится. Напротив, она может ухудшиться", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Додона, "все только начинается", будет разъединение большого числа граждан Молдавии.
Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, баллотировавшаяся от партии "Действие и солидарность" Санду набрала 57,75% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Санду.
Согласно предвыборной программе, Санду выбрала европейский путь развития республики. При этом она обещает развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, в том числе Россией, на базе национальных интересов страны.