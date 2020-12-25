https://ria.ru/20201225/moldaviya-1590955296.html

Додон считает, что ситуация в Молдавии с избранием Санду ухудшится

Додон считает, что ситуация в Молдавии с избранием Санду ухудшится

Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что ситуация в Молдавии с избранием нового президента не улучшится, а напротив, может ухудшиться. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:33

2020-12-25T16:33

2020-12-25T16:33

майя санду

обсе

игорь додон

снг

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584784971_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29f8effc82b6faf1df6a2bac5cf54f85.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что ситуация в Молдавии с избранием нового президента не улучшится, а напротив, может ухудшиться.Преемница Додона - Майя Санду - в четверг принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии, Додон официально передал ей полномочия главы государства.По словам Додона, "все только начинается", будет разъединение большого числа граждан Молдавии.Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, баллотировавшаяся от партии "Действие и солидарность" Санду набрала 57,75% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Санду.Согласно предвыборной программе, Санду выбрала европейский путь развития республики. При этом она обещает развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, в том числе Россией, на базе национальных интересов страны.

https://ria.ru/20201225/sandu-1590923960.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, обсе, игорь додон, снг, молдавия, в мире