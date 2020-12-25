https://ria.ru/20201225/moldaviya-1590892897.html
В Совфеде оценили решение о переименовании молдавского языка в румынский
В Совфеде оценили решение о переименовании молдавского языка в румынский
Решение Кишинева "переименовать" молдавский язык в румынский будет и далее раскалывать молдавское общество, заявил РИА Новости в пятницу глава международного... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:30
2020-12-25T12:30
2020-12-25T12:30
майя санду
константин косачев
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d58c4bcf68c93526586122e2d6d9bb1d.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Решение Кишинева "переименовать" молдавский язык в румынский будет и далее раскалывать молдавское общество, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.После инаугурации Майи Санду на официальном сайте президента Молдавии государственный язык был переименован из молдавского в румынский."С учётом румынского (наряду с молдавским) гражданства госпожи Санду это решение вряд ли можно назвать неожиданным. Но, с моей точки зрения, оно вряд ли будет консолидировать молдавское общество, о стремлении к чему неоднократно заявляла госпожа Санду в ходе предвыборной кампании, а скорее будет ещё более его раскалывать, и уж точно не будет содействовать продвижению вперёд в приднестровском урегулировании", - сказал сенатор.Но выражать своё отношение и тем более реагировать на такое решение должны, разумеется, граждане самой Молдовы, а не из-за рубежа, добавил Косачев."Это внутренний вопрос переживающего крайне непростые времена государства", - заключил политик.
https://ria.ru/20201225/moldaviya-1590861417.html
https://ria.ru/20201224/moldaviya-1590621949.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_336db122c5830c5e001c2bfc6dd71195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майя санду, константин косачев, молдавия, в мире
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости.
Решение Кишинева
"переименовать" молдавский язык в румынский будет и далее раскалывать молдавское общество, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
.
После инаугурации Майи Санду
на официальном сайте президента Молдавии
государственный язык был переименован из молдавского в румынский.
"С учётом румынского (наряду с молдавским) гражданства госпожи Санду это решение вряд ли можно назвать неожиданным. Но, с моей точки зрения, оно вряд ли будет консолидировать молдавское общество, о стремлении к чему неоднократно заявляла госпожа Санду в ходе предвыборной кампании, а скорее будет ещё более его раскалывать, и уж точно не будет содействовать продвижению вперёд в приднестровском урегулировании", - сказал сенатор.
Но выражать своё отношение и тем более реагировать на такое решение должны, разумеется, граждане самой Молдовы, а не из-за рубежа, добавил Косачев.
"Это внутренний вопрос переживающего крайне непростые времена государства", - заключил политик.