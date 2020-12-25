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https://ria.ru/20201225/moldaviya-1590892897.html
В Совфеде оценили решение о переименовании молдавского языка в румынский
В Совфеде оценили решение о переименовании молдавского языка в румынский
Решение Кишинева "переименовать" молдавский язык в румынский будет и далее раскалывать молдавское общество, заявил РИА Новости в пятницу глава международного... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:30
2020-12-25T12:30
майя санду
константин косачев
молдавия
в мире
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Решение Кишинева "переименовать" молдавский язык в румынский будет и далее раскалывать молдавское общество, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.После инаугурации Майи Санду на официальном сайте президента Молдавии государственный язык был переименован из молдавского в румынский."С учётом румынского (наряду с молдавским) гражданства госпожи Санду это решение вряд ли можно назвать неожиданным. Но, с моей точки зрения, оно вряд ли будет консолидировать молдавское общество, о стремлении к чему неоднократно заявляла госпожа Санду в ходе предвыборной кампании, а скорее будет ещё более его раскалывать, и уж точно не будет содействовать продвижению вперёд в приднестровском урегулировании", - сказал сенатор.Но выражать своё отношение и тем более реагировать на такое решение должны, разумеется, граждане самой Молдовы, а не из-за рубежа, добавил Косачев."Это внутренний вопрос переживающего крайне непростые времена государства", - заключил политик.
https://ria.ru/20201225/moldaviya-1590861417.html
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майя санду, константин косачев, молдавия, в мире

В Совфеде оценили решение о переименовании молдавского языка в румынский

12:30 25.12.2020
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкАкция сторонников М. Санду в Кишиневе
Акция сторонников М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Решение Кишинева "переименовать" молдавский язык в румынский будет и далее раскалывать молдавское общество, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
После инаугурации Майи Санду на официальном сайте президента Молдавии государственный язык был переименован из молдавского в румынский.
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"С учётом румынского (наряду с молдавским) гражданства госпожи Санду это решение вряд ли можно назвать неожиданным. Но, с моей точки зрения, оно вряд ли будет консолидировать молдавское общество, о стремлении к чему неоднократно заявляла госпожа Санду в ходе предвыборной кампании, а скорее будет ещё более его раскалывать, и уж точно не будет содействовать продвижению вперёд в приднестровском урегулировании", - сказал сенатор.
Но выражать своё отношение и тем более реагировать на такое решение должны, разумеется, граждане самой Молдовы, а не из-за рубежа, добавил Косачев.
"Это внутренний вопрос переживающего крайне непростые времена государства", - заключил политик.
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