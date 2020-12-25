https://ria.ru/20201225/minzdrav-1590891934.html

Минздрав рассмотрит предложение ФОМС о финподдержке регионов в 2021 году

Минздрав рассмотрит предложение ФОМС о финподдержке регионов в 2021 году

Минздрав России рассмотрит предложение Федерального фонда медицинского страхования о финансовой помощи регионам РФ, где в 2021 году прогнозируется дефицит... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:26

2020-12-25T12:26

2020-12-25T12:55

обязательное медицинское страхование

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минздрав России рассмотрит предложение Федерального фонда медицинского страхования о финансовой помощи регионам РФ, где в 2021 году прогнозируется дефицит средств на территориальные программы ОМС, сообщила пресс-служба Минздрава России."Минздрав России рассмотрит предложения Федерального фонда обязательного медицинского страхования об оказании финансовой поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых в 2021 году прогнозируется дефицит финансового обеспечения территориальных программ ОМС, связанный с увеличением объемов финансового обеспечения оказания медицинской помощи, в том числе, при заболевании новой коронавирусной инфекцией",- говорится в сообщении.В апреле 2020 году постановлением правительства были утверждены особенности реализации базовой программы ОМС, в том числе включающие вопросы оплаты первичной-медико санитарной помощи по подушевому нормативу финансирования медорганизаций на прикрепившихся лиц с учетом приостановки диспансеризации, а также ежемесячное финансовое обеспечение расходов медорганизаций в размере 1/12 от годовой потребности, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201214/meduchrezhdeniya-1589085768.html

россия

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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)