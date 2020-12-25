https://ria.ru/20201225/migranty-1590856442.html

Россия и Узбекистан упростят оформление документов для мигрантов

Россия и Узбекистан упростят оформление документов для мигрантов

Ведомства Узбекистана и России подписали документы по упрощению процедур организованного выезда узбекистанских трудовых мигрантов в Россию, сообщает в пятницу... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:54

2020-12-25T08:54

2020-12-25T14:36

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 дек — РИА Новости. Ведомства Узбекистана и России подписали документы по упрощению процедур организованного выезда узбекистанских трудовых мигрантов в Россию, сообщает в пятницу информационное агентство "Дуне" при МИД республики.По его данным, агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана подписало в Москве соглашения с ФГУП "Паспортно-визовый сервис" при МВД России и государственным бюджетным учреждением "Многофункциональный миграционный центр" российской столицы."Цель подписания документов — упрощение процедур организованного выезда граждан республики, намеревающихся осуществлять временную трудовую деятельность на территории России", — говорится в сообщении на сайте "Дуне".Документы также позволят открыть фронт-офисы миграционных центров в Узбекистане, отметили в агентстве. "Это позволит гражданам республики сэкономить время и расходы при оформлении документов, необходимых для получения разрешения на работу в России", — добавили в "Дуне".В сентябре представитель Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана сообщил РИА Новости, что власти страны предлагают МВД России к 2021 году открыть в республике представительство паспортно-визовой службы для оказания услуг трудовым мигрантам.Ранее МВД России разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах, которая предполагает прохождение дактилоскопии и медосмотра до визита в Россию, документ есть в распоряжении РИА Новости. Предполагалось, что подобные процедуры иностранцы смогут пройти в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России.По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34 миллионов человек, находятся около двух миллионов человек (около 20 процентов экономически активного населения), в том числе порядка 1,5 миллиона — в России.

https://ria.ru/20201216/prognoz-1589464223.html

https://realty.ria.ru/20201216/stroiteli-1589522393.html

https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590235723.html

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россия, мигранты, узбекистан, в мире