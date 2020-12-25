https://ria.ru/20201225/metro-1590955901.html

Гагарина, Билан и кот Матроскин поздравляют пассажиров метро Москвы

Гагарина, Билан и кот Матроскин поздравляют пассажиров метро Москвы

Полина Гагарина, Дима Билан, Олег Рой, Антон Табаков (в роли кота Матроскина) и другие российские звезды начали поздравлять пассажиров метро Москвы с Новым... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:36

2020-12-25T16:36

2020-12-25T16:36

культура

новости культуры

анита цой

валерий сюткин

дина рубина

полина гагарина

дима билан (виктор белан)

московский метрополитен

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Полина Гагарина, Дима Билан, Олег Рой, Антон Табаков (в роли кота Матроскина) и другие российские звезды начали поздравлять пассажиров метро Москвы с Новым годом, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы."Звезды спускаются в метро и поздравляют наших пассажиров с наступающими праздниками. Услышать знакомые голоса можно уже сейчас на эскалаторах и в вестибюлях станций метро - Полина Гагарина, Дима Билан, Валерий Сюткин, Виктория Дайнеко, Город 312, Анита Цой, Сосо Павлиашвили, JONY и HammAli&Navai. И это еще не все. Те, кто в поездке больше любят читать, чем слушать музыку, оценят поздравления от Олега Роя, Дины Рубиной, Михаила Лабковского и Маши Трауб", - говорится в сообщении.Кроме того, юным пассажирам праздничное настроение создадут кот Матроскин из "Простоквашино" в исполнении Антона Табакова и артисты детского театра-студии "Непоседы".

https://ria.ru/20201221/poezd-1590243688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, анита цой, валерий сюткин, дина рубина, полина гагарина, дима билан (виктор белан), московский метрополитен