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Обязательное медицинское страхование
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Мишустин поручил обеспечить доступность медпомощи в новогодние праздники
Мишустин поручил обеспечить доступность медпомощи в новогодние праздники
Правительство России поручило регионам отчитаться Минздраву о доступности медицинской помощи для населения в новогодние праздники, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:54
2020-12-25T15:54
обязательное медицинское страхование
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Правительство России поручило регионам отчитаться Минздраву о доступности медицинской помощи для населения в новогодние праздники, сообщается на сайте кабмина.Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса на территории страны.Добавляется, что Минздраву о полученных результатах до 15 января нужно доложить в правительство РФ.Также, по данным на сайте, ведомство до 15 января должно сверить средства обязательного медицинского страхования (ОМС), оставшиеся по итогам 2020 года на счетах территориальных фондов ОМС, страховых медицинских организаций и медорганизаций, с учетом кредиторской задолженности."По результатам сверки представить в правительство РФ согласованные предложения по обеспечению сбалансированности финансового обеспечения деятельности медицинских организаций в рамках обязательного медицинского страхования", - сообщают на сайте.Отмечается, что срок выполнения поручения - до 15 января 2021 года.
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здоровье - общество, михаил мишустин

Мишустин поручил обеспечить доступность медпомощи в новогодние праздники

15:54 25.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии запуска первой очереди фармацевтического завода АО "Активный компонент" в городе Пушкин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии запуска первой очереди фармацевтического завода АО Активный компонент в городе Пушкин - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Правительство России поручило регионам отчитаться Минздраву о доступности медицинской помощи для населения в новогодние праздники, сообщается на сайте кабмина.
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса на территории страны.
"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ. Обеспечить доступность для населения медицинской помощи (в том числе оказываемой в плановой форме) в период новогодних праздников, заблаговременно приняв необходимые меры по данному вопросу. О результатах проинформировать Минздрав РФ. Срок – до 12 января 2021 года", - сообщается на сайте.
Добавляется, что Минздраву о полученных результатах до 15 января нужно доложить в правительство РФ.
Также, по данным на сайте, ведомство до 15 января должно сверить средства обязательного медицинского страхования (ОМС), оставшиеся по итогам 2020 года на счетах территориальных фондов ОМС, страховых медицинских организаций и медорганизаций, с учетом кредиторской задолженности.
"По результатам сверки представить в правительство РФ согласованные предложения по обеспечению сбалансированности финансового обеспечения деятельности медицинских организаций в рамках обязательного медицинского страхования", - сообщают на сайте.
Отмечается, что срок выполнения поручения - до 15 января 2021 года.
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