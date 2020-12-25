https://ria.ru/20201225/medpomosch-1590945041.html

Мишустин поручил обеспечить доступность медпомощи в новогодние праздники

Мишустин поручил обеспечить доступность медпомощи в новогодние праздники

Правительство России поручило регионам отчитаться Минздраву о доступности медицинской помощи для населения в новогодние праздники, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:54

2020-12-25T15:54

2020-12-25T15:54

обязательное медицинское страхование

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Правительство России поручило регионам отчитаться Минздраву о доступности медицинской помощи для населения в новогодние праздники, сообщается на сайте кабмина.Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса на территории страны.Добавляется, что Минздраву о полученных результатах до 15 января нужно доложить в правительство РФ.Также, по данным на сайте, ведомство до 15 января должно сверить средства обязательного медицинского страхования (ОМС), оставшиеся по итогам 2020 года на счетах территориальных фондов ОМС, страховых медицинских организаций и медорганизаций, с учетом кредиторской задолженности."По результатам сверки представить в правительство РФ согласованные предложения по обеспечению сбалансированности финансового обеспечения деятельности медицинских организаций в рамках обязательного медицинского страхования", - сообщают на сайте.Отмечается, что срок выполнения поручения - до 15 января 2021 года.

https://ria.ru/20201214/putin-1589144069.html

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здоровье - общество, михаил мишустин