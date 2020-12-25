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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201225/mecheti-1590899799.html
Муфтий Татарстана рассказал о работе мечетей в новогодние праздники
Муфтий Татарстана рассказал о работе мечетей в новогодние праздники
Молитвы в мечетях Татарстана в новогодние праздники будут проводиться в обычном режиме с учетом всех противовирусных мер, рассказал РИА Новости муфтий... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:58
2020-12-25T12:58
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
камиль самигуллин
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Молитвы в мечетях Татарстана в новогодние праздники будут проводиться в обычном режиме с учетом всех противовирусных мер, рассказал РИА Новости муфтий республики Камиль Самигуллин."Никаких изменений не будет. Мы будем работать в штатном режиме: со всеми мерами предосторожности. Мы будем читать намазы и проводить джума (коллективные пятничные молитвы – ред.)", - сказал муфтий.На территории Татарстана действуют свыше 1,5 тысячи мечетей, это второй показатель по России после Дагестана. Молитвы в них проходят при соблюдении социальной дистанции. Кроме того, верующие должны быть в перчатках и масках, а также приносить свои коврики для намаза. Ранее Духовное управление мусульман Республики Татарстан рекомендовало своему духовенству сократить время пятничной проповеди в связи с пандемией.
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новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин, республика татарстан (татарстан)

Муфтий Татарстана рассказал о работе мечетей в новогодние праздники

12:58 25.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодсветка мечети Кул-Шариф в Казани
Подсветка мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Молитвы в мечетях Татарстана в новогодние праздники будут проводиться в обычном режиме с учетом всех противовирусных мер, рассказал РИА Новости муфтий республики Камиль Самигуллин.
"Никаких изменений не будет. Мы будем работать в штатном режиме: со всеми мерами предосторожности. Мы будем читать намазы и проводить джума (коллективные пятничные молитвы – ред.)", - сказал муфтий.
На территории Татарстана действуют свыше 1,5 тысячи мечетей, это второй показатель по России после Дагестана. Молитвы в них проходят при соблюдении социальной дистанции. Кроме того, верующие должны быть в перчатках и масках, а также приносить свои коврики для намаза. Ранее Духовное управление мусульман Республики Татарстан рекомендовало своему духовенству сократить время пятничной проповеди в связи с пандемией.
Перевод смыслов Корана на русский язык, подготовленный ДУМ РТ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
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