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Лукашенко заявил, что не будет прививаться от COVID-19
Лукашенко заявил, что не будет прививаться от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет прививаться от коронавируса COVID-19, в этом плане он относит себя к "скептикам". РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T21:11
2020-12-25T21:11
2020-12-25T21:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет прививаться от коронавируса COVID-19, в этом плане он относит себя к "скептикам".Белорусский лидер в июле заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирусную инфекцию. Как признался Лукашенко в середине декабря, он рассчитывает, что "зараза" в виде COVID-19 второй раз к нему уже не пристанет."Я отношусь к тем скептикам… Вот как человек - я уже министру (здравоохранения – ред.) сказал, он одобрил это, он же у нас старший, - что я вакцинироваться, прививаться не буду", - сказал Лукашенко в пятницу, общаясь с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска. Видеофрагмент показал телеканал ОНТ.Как отметил глава государства, в целом по республике весной планируется привить от коронавируса около 1,2 миллиона человек. "А сколько будет - это зависит от вас (медиков – ред.). Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это", - добавил Лукашенко.В понедельник глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что ведомство выдало регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса "Спутник V", после чего она будет допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики. По словам Пиневича, массовая вакцинация от COVID-19 в стране начнется в январе 2021 года вакцинами иностранного производства, их закупка сейчас ведется.При этом до конца весны в Белоруссии планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 25 дек - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
сообщил, что не будет прививаться от коронавируса COVID-19, в этом плане он относит себя к "скептикам".
Белорусский лидер в июле заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирусную инфекцию. Как признался Лукашенко в середине декабря, он рассчитывает, что "зараза" в виде COVID-19 второй раз к нему уже не пристанет.
"Я отношусь к тем скептикам… Вот как человек - я уже министру (здравоохранения – ред.) сказал, он одобрил это, он же у нас старший, - что я вакцинироваться, прививаться не буду", - сказал Лукашенко в пятницу, общаясь с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска
. Видеофрагмент показал телеканал ОНТ
.
Как отметил глава государства, в целом по республике весной планируется привить от коронавируса около 1,2 миллиона человек. "А сколько будет - это зависит от вас (медиков – ред.). Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это", - добавил Лукашенко.
В понедельник глава минздрава Белоруссии
Дмитрий Пиневич заявил, что ведомство выдало регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса "Спутник V", после чего она будет допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики. По словам Пиневича, массовая вакцинация от COVID-19 в стране начнется в январе 2021 года вакцинами иностранного производства, их закупка сейчас ведется.
При этом до конца весны в Белоруссии планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.