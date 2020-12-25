Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/lukashenko-1591000348.html
Лукашенко заявил, что не будет прививаться от COVID-19
Лукашенко заявил, что не будет прививаться от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет прививаться от коронавируса COVID-19, в этом плане он относит себя к "скептикам". РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T21:11
2020-12-25T21:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586638826_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_3179b011e40bec8405fd61aa6b4083bf.jpg
МИНСК, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет прививаться от коронавируса COVID-19, в этом плане он относит себя к "скептикам".Белорусский лидер в июле заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирусную инфекцию. Как признался Лукашенко в середине декабря, он рассчитывает, что "зараза" в виде COVID-19 второй раз к нему уже не пристанет."Я отношусь к тем скептикам… Вот как человек - я уже министру (здравоохранения – ред.) сказал, он одобрил это, он же у нас старший, - что я вакцинироваться, прививаться не буду", - сказал Лукашенко в пятницу, общаясь с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска. Видеофрагмент показал телеканал ОНТ.Как отметил глава государства, в целом по республике весной планируется привить от коронавируса около 1,2 миллиона человек. "А сколько будет - это зависит от вас (медиков – ред.). Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это", - добавил Лукашенко.В понедельник глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что ведомство выдало регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса "Спутник V", после чего она будет допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики. По словам Пиневича, массовая вакцинация от COVID-19 в стране начнется в январе 2021 года вакцинами иностранного производства, их закупка сейчас ведется.При этом до конца весны в Белоруссии планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586638826_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1bb6465e1bb29285d60a75cdba5a85d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что не будет прививаться от COVID-19

21:11 25.12.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Городского центра трансфузиологии на базе 6-й городской больницы Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Городского центра трансфузиологии на базе 6-й городской больницы Минска - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет прививаться от коронавируса COVID-19, в этом плане он относит себя к "скептикам".
Белорусский лидер в июле заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирусную инфекцию. Как признался Лукашенко в середине декабря, он рассчитывает, что "зараза" в виде COVID-19 второй раз к нему уже не пристанет.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
"Я отношусь к тем скептикам… Вот как человек - я уже министру (здравоохранения – ред.) сказал, он одобрил это, он же у нас старший, - что я вакцинироваться, прививаться не буду", - сказал Лукашенко в пятницу, общаясь с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска. Видеофрагмент показал телеканал ОНТ.
Как отметил глава государства, в целом по республике весной планируется привить от коронавируса около 1,2 миллиона человек. "А сколько будет - это зависит от вас (медиков – ред.). Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это", - добавил Лукашенко.
В понедельник глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что ведомство выдало регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса "Спутник V", после чего она будет допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики. По словам Пиневича, массовая вакцинация от COVID-19 в стране начнется в январе 2021 года вакцинами иностранного производства, их закупка сейчас ведется.
При этом до конца весны в Белоруссии планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния