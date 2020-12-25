https://ria.ru/20201225/lukashenko-1591000348.html

Лукашенко заявил, что не будет прививаться от COVID-19

Лукашенко заявил, что не будет прививаться от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет прививаться от коронавируса COVID-19, в этом плане он относит себя к "скептикам". РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T21:11

2020-12-25T21:11

2020-12-25T21:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет прививаться от коронавируса COVID-19, в этом плане он относит себя к "скептикам".Белорусский лидер в июле заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирусную инфекцию. Как признался Лукашенко в середине декабря, он рассчитывает, что "зараза" в виде COVID-19 второй раз к нему уже не пристанет."Я отношусь к тем скептикам… Вот как человек - я уже министру (здравоохранения – ред.) сказал, он одобрил это, он же у нас старший, - что я вакцинироваться, прививаться не буду", - сказал Лукашенко в пятницу, общаясь с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска. Видеофрагмент показал телеканал ОНТ.Как отметил глава государства, в целом по республике весной планируется привить от коронавируса около 1,2 миллиона человек. "А сколько будет - это зависит от вас (медиков – ред.). Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это", - добавил Лукашенко.В понедельник глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что ведомство выдало регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса "Спутник V", после чего она будет допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики. По словам Пиневича, массовая вакцинация от COVID-19 в стране начнется в январе 2021 года вакцинами иностранного производства, их закупка сейчас ведется.При этом до конца весны в Белоруссии планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

минск

белоруссия

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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире