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Лукашенко заявил, что Белоруссия станет лучше, чем была до выборов
Лукашенко заявил, что Белоруссия станет лучше, чем была до выборов
Белоруссии, которая была до президентских выборов, уже никогда не будет и не нужно, страна станет еще лучше, заявил в пятницу президент республики Александр... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T19:15
2020-12-25T19:15
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 25 дек - РИА Новости. Белоруссии, которая была до президентских выборов, уже никогда не будет и не нужно, страна станет еще лучше, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко."И все говорят: вот нам бы страну, которая была до выборов, нам бы жить, как в той стране. Нет, той страны не будет и не нужно... Мы будем лучше… я уверен. Белорусы неглупые люди, они пройдут этот период и поймут - не что мы потеряли, а что мы можем потерять и с чем мы останемся", - заявил Лукашенко, общаясь с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска. Соответствующий видеофрагмент разместил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что Белоруссия станет лучше, чем была до выборов

19:15 25.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 25 дек - РИА Новости. Белоруссии, которая была до президентских выборов, уже никогда не будет и не нужно, страна станет еще лучше, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
"И все говорят: вот нам бы страну, которая была до выборов, нам бы жить, как в той стране. Нет, той страны не будет и не нужно... Мы будем лучше… я уверен. Белорусы неглупые люди, они пройдут этот период и поймут - не что мы потеряли, а что мы можем потерять и с чем мы останемся", - заявил Лукашенко, общаясь с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска. Соответствующий видеофрагмент разместил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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