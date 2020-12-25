https://ria.ru/20201225/lukashenko-1590987163.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия станет лучше, чем была до выборов

Лукашенко заявил, что Белоруссия станет лучше, чем была до выборов

Белоруссии, которая была до президентских выборов, уже никогда не будет и не нужно, страна станет еще лучше, заявил в пятницу президент республики Александр... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T19:15

2020-12-25T19:15

2020-12-25T19:15

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 25 дек - РИА Новости. Белоруссии, которая была до президентских выборов, уже никогда не будет и не нужно, страна станет еще лучше, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко."И все говорят: вот нам бы страну, которая была до выборов, нам бы жить, как в той стране. Нет, той страны не будет и не нужно... Мы будем лучше… я уверен. Белорусы неглупые люди, они пройдут этот период и поймут - не что мы потеряли, а что мы можем потерять и с чем мы останемся", - заявил Лукашенко, общаясь с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска. Соответствующий видеофрагмент разместил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире