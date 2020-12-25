https://ria.ru/20201225/luch-1590731174.html

Открылся музейный семейный онлайн-фестиваль "Луч"

Открылся музейный семейный онлайн-фестиваль "Луч"

Фестиваль музейных программ и культурных проектов "Луч" для всей семьи стартовал онлайн на сайте. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:06

2020-12-25T08:06

2020-12-25T08:06

культура

новости культуры

эрнст теодор амадей гофман

дед мороз

московский планетарий

московский музей современного искусства

политехнический музей

элвис пресли

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590733172_0:538:2000:1663_1920x0_80_0_0_380be1fd396bf9a44920fde0259a9b18.jpg

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Фестиваль музейных программ и культурных проектов "Луч" для всей семьи стартовал онлайн на сайте. Лекции, экскурсии, мастер-классы и другие активности "Луча" бесплатны для посещения (для большинства необходима предварительная регистрация) и пройдут в прямом эфире. В проекте принимают участие Московский Планетарий, Пушкинский.Youth, Мусейон, Московский музей современного искусства, Политехнический музей, Государственный музей Востока, Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Детский центр Музея Москвы, Музей AZ, Музей-заповедник "Царицыно", Музей культовых автомобилей М.О.С.Т., Музей советских игровых автоматов.Московский Планетарий обещает разобраться, что Новый год значит в астрономии? Бывает ли он на других планетах Солнечной системы? Музей советских игровых автоматов удивит поколение диджитал мастер-классом по созданию калейдоскопа своими руками. Государственный музей Востока готовит экскурсию в новогодние Китай и Японию. Пушкинский.Youth и Мусейон предлагают посмотреть и обсудить как изображали Рождество художники разных стран и эпох. В детском центре Музея Москвы можно будет разобрать темп и ритм текста сказки Гофмана "Щелкунчик" и послушать стихи Даниила Хармса и Марины Бородицкой.Команда Московского музея современного искусства организует строительство снежного, зимнего, но совсем не холодного бумажного города. На занятии Политехнического музея расскажут, зачем люди приносят елку в дом, и кто придумал ее украшать. Музей AZ предлагает написать пейзаж в "газетной" технике, которую изобрел художник нонконформист, шутник и экспериментатор Анатолий Зверев. На мастер-классе Музея архитектуры имени А. В. Щусева малыши сделают архитектурную новогоднюю открытку. "Детское Царицыно" предлагает создать семейную новогоднюю гирлянду из воспоминаний. Сотрудники музея культовых автомобилей М.О.С.Т. расскажут как Элвис Пресли связан с автомобильной культурой, кто такой Генри Лиланд, покажут аналоговую машину Деда Мороза, в которой уж точно поместятся все подарки, и устроят новогодний розыгрыш. Фестиваль проходит с 24 декабря по 6 января.

https://ria.ru/20201203/samoizolyatsiya-1587504279.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, эрнст теодор амадей гофман, дед мороз, московский планетарий, московский музей современного искусства, политехнический музей, элвис пресли, китай