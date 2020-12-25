https://ria.ru/20201225/lotereya-1590865910.html

Житель Твери выиграл в лотерею 335 миллионов рублей

Житель Твери выиграл в лотерею 335 миллионов рублей

Житель Твери, который еще не обратился за законным выигрышем, угадал все числа лотереи "Спортлото" "4 из 20" и стал обладателем почти 335 миллионов рублей,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:26

2020-12-25T10:26

2020-12-25T10:45

столото

тверь

общество

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МОСКВА, - РИА Новости. Житель Твери, который еще не обратился за законным выигрышем, угадал все числа лотереи "Спортлото" "4 из 20" и стал обладателем почти 335 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в "Столото".По правилам лотереи, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в первом и во втором поле билета.Участник отгадал числа 8, 1, 15, 13 в первом поле билета и 18, 10, 12, 13 – во втором. За выигрышем он пока не обратился.

https://radiosputnik.ria.ru/20201205/rubl-1587798106.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

столото, тверь, общество