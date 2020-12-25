https://ria.ru/20201225/lotereya-1590865910.html
Житель Твери выиграл в лотерею 335 миллионов рублей
Житель Твери выиграл в лотерею 335 миллионов рублей
Житель Твери, который еще не обратился за законным выигрышем, угадал все числа лотереи "Спортлото" "4 из 20" и стал обладателем почти 335 миллионов рублей,... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:26
2020-12-25T10:26
2020-12-25T10:45
столото
тверь
общество
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МОСКВА, - РИА Новости. Житель Твери, который еще не обратился за законным выигрышем, угадал все числа лотереи "Спортлото" "4 из 20" и стал обладателем почти 335 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в "Столото".По правилам лотереи, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в первом и во втором поле билета.Участник отгадал числа 8, 1, 15, 13 в первом поле билета и 18, 10, 12, 13 – во втором. За выигрышем он пока не обратился.
https://radiosputnik.ria.ru/20201205/rubl-1587798106.html
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