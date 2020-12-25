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Житель Твери выиграл в лотерею 335 миллионов рублей
Житель Твери выиграл в лотерею 335 миллионов рублей
Житель Твери, который еще не обратился за законным выигрышем, угадал все числа лотереи "Спортлото" "4 из 20" и стал обладателем почти 335 миллионов рублей,... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:26
2020-12-25T10:45
столото
тверь
общество
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МОСКВА, - РИА Новости. Житель Твери, который еще не обратился за законным выигрышем, угадал все числа лотереи "Спортлото" "4 из 20" и стал обладателем почти 335 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в "Столото".По правилам лотереи, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в первом и во втором поле билета.Участник отгадал числа 8, 1, 15, 13 в первом поле билета и 18, 10, 12, 13 – во втором. За выигрышем он пока не обратился.
https://radiosputnik.ria.ru/20201205/rubl-1587798106.html
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столото, тверь, общество

Житель Твери выиграл в лотерею 335 миллионов рублей

10:26 25.12.2020 (обновлено: 10:45 25.12.2020)
 
© Фото : СтолотоБилеты "Русского лото"
Билеты Русского лото - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : Столото
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МОСКВА, - РИА Новости. Житель Твери, который еще не обратился за законным выигрышем, угадал все числа лотереи "Спортлото" "4 из 20" и стал обладателем почти 335 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в "Столото".
"За неделю до Нового года одному из жителей Твери по-крупному повезло в лотерею. По итогам 2684-го тиража "Спортолото "4 из 20" участник выиграл суперприз в размере 334 883 756 рублей. Он купил билет в отделении Почты России за 200 рублей", - сообщили в "Столото".
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 12:36
"Это лотерея". Экономист уточнил, как сохранить деньги в кризис
По правилам лотереи, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в первом и во втором поле билета.
Участник отгадал числа 8, 1, 15, 13 в первом поле билета и 18, 10, 12, 13 – во втором. За выигрышем он пока не обратился.
"Поздравляем победителя и ждем его для оформления выигрыша в лотерейном центре "Столото", - заключили в компании.
 
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