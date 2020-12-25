https://ria.ru/20201225/litva-1590896231.html

Посольство оценило заявление главы МИД Литвы об отношениях с Россией

Посольство оценило заявление главы МИД Литвы об отношениях с Россией

Посольство России в Литве выразило недоумение по поводу заявлений недавно вступившего в должность министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса об... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:43

2020-12-25T12:43

2020-12-25T12:43

россия

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153022/47/1530224773_0:55:2000:1180_1920x0_80_0_0_ec920f853882260f7e82046e63355795.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Посольство России в Литве выразило недоумение по поводу заявлений недавно вступившего в должность министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса об отсутствии необходимости улучшения отношений с Россией.Ранее Ландсбергис заявил, что не стоит пытаться наладить отношения с Россией, мнение о том, что их можно "подогреть" и улучшить - "дьявольские соблазны". По оценке министра, в отношениях с Россией много "наивности", "всё ещё находятся международные игроки, которые говорят: "Давайте попробуем перезагрузиться". Министр добавил, что эта "наивность" также порой видна в рядах литовцев."Вызывают недоумение заявления недавно вступившего в должность мининдел Литвы об отсутствии необходимости улучшения отношений с Россией. Особенно странно слышать подобное в канун Рождества и Нового года, когда люди традиционно высказывают надежды на лучшее", - говорится в сообщении посольства в Twitter.В диппредставительстве заметили, что литовские политики могли бы действовать с учетом интересов своих граждан."Вместо того, чтобы думать о каких-то "дьявольских соблазнах", литовские политики могли бы действовать с учетом интересов своих граждан, многие из которых, как справедливо отмечает сам г-н Ландсбергис, выступают за нормальные добрососедские отношения между нашими странами", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201002/litva-1578123698.html

https://ria.ru/20200311/1568445872.html

россия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, литва, в мире