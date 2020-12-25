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Посольство оценило заявление главы МИД Литвы об отношениях с Россией
Посольство оценило заявление главы МИД Литвы об отношениях с Россией
Посольство России в Литве выразило недоумение по поводу заявлений недавно вступившего в должность министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса об... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:43
2020-12-25T12:43
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Посольство России в Литве выразило недоумение по поводу заявлений недавно вступившего в должность министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса об отсутствии необходимости улучшения отношений с Россией.Ранее Ландсбергис заявил, что не стоит пытаться наладить отношения с Россией, мнение о том, что их можно "подогреть" и улучшить - "дьявольские соблазны". По оценке министра, в отношениях с Россией много "наивности", "всё ещё находятся международные игроки, которые говорят: "Давайте попробуем перезагрузиться". Министр добавил, что эта "наивность" также порой видна в рядах литовцев."Вызывают недоумение заявления недавно вступившего в должность мининдел Литвы об отсутствии необходимости улучшения отношений с Россией. Особенно странно слышать подобное в канун Рождества и Нового года, когда люди традиционно высказывают надежды на лучшее", - говорится в сообщении посольства в Twitter.В диппредставительстве заметили, что литовские политики могли бы действовать с учетом интересов своих граждан."Вместо того, чтобы думать о каких-то "дьявольских соблазнах", литовские политики могли бы действовать с учетом интересов своих граждан, многие из которых, как справедливо отмечает сам г-н Ландсбергис, выступают за нормальные добрососедские отношения между нашими странами", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20201002/litva-1578123698.html
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россия, литва, в мире

Посольство оценило заявление главы МИД Литвы об отношениях с Россией

12:43 25.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Посольство России в Литве выразило недоумение по поводу заявлений недавно вступившего в должность министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса об отсутствии необходимости улучшения отношений с Россией.
Ранее Ландсбергис заявил, что не стоит пытаться наладить отношения с Россией, мнение о том, что их можно "подогреть" и улучшить - "дьявольские соблазны". По оценке министра, в отношениях с Россией много "наивности", "всё ещё находятся международные игроки, которые говорят: "Давайте попробуем перезагрузиться". Министр добавил, что эта "наивность" также порой видна в рядах литовцев.
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"Вызывают недоумение заявления недавно вступившего в должность мининдел Литвы об отсутствии необходимости улучшения отношений с Россией. Особенно странно слышать подобное в канун Рождества и Нового года, когда люди традиционно высказывают надежды на лучшее", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
В диппредставительстве заметили, что литовские политики могли бы действовать с учетом интересов своих граждан.
"Вместо того, чтобы думать о каких-то "дьявольских соблазнах", литовские политики могли бы действовать с учетом интересов своих граждан, многие из которых, как справедливо отмечает сам г-н Ландсбергис, выступают за нормальные добрососедские отношения между нашими странами", - отмечается в сообщении.
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