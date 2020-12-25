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МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
ГУ МЧС организовало горячую линию после ДТП с опрокинувшимся под Рязанью автобусом, сообщается на сайте областного МЧС. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T06:22
2020-12-25T07:13
дтп с рейсовым автобусом в рязанской области
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
скопинский район
рязань
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. ГУ МЧС организовало горячую линию после ДТП с опрокинувшимся под Рязанью автобусом, сообщается на сайте областного МЧС.Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По данным ЕДДС, погибли четыре человека, пострадали 13. МЧС РФ сообщало, что погибли трое, 12 человек пострадали."В Главном управлении открыта горячая линия телефон +7(4912) 25-72-90", - говорится в сообщении.
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москва
скопинский район
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дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, скопинский район, рязань, рязанская область, происшествия

МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области

06:22 25.12.2020 (обновлено: 07:13 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковОператор колл-центра горячей линии
Оператор колл-центра горячей линии - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. ГУ МЧС организовало горячую линию после ДТП с опрокинувшимся под Рязанью автобусом, сообщается на сайте областного МЧС.
Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По данным ЕДДС, погибли четыре человека, пострадали 13. МЧС РФ сообщало, что погибли трое, 12 человек пострадали.
"В Главном управлении открыта горячая линия телефон +7(4912) 25-72-90", - говорится в сообщении.
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ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской областиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваСкопинский районРязаньРязанская областьПроисшествия
 
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