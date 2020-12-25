https://ria.ru/20201225/liniya-1590850174.html
МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
ГУ МЧС организовало горячую линию после ДТП с опрокинувшимся под Рязанью автобусом, сообщается на сайте областного МЧС. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T06:22
2020-12-25T06:22
2020-12-25T07:13
дтп с рейсовым автобусом в рязанской области
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
скопинский район
рязань
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. ГУ МЧС организовало горячую линию после ДТП с опрокинувшимся под Рязанью автобусом, сообщается на сайте областного МЧС.Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По данным ЕДДС, погибли четыре человека, пострадали 13. МЧС РФ сообщало, что погибли трое, 12 человек пострадали."В Главном управлении открыта горячая линия телефон +7(4912) 25-72-90", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201223/voditel-1590503911.html
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дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, скопинский район, рязань, рязанская область, происшествия