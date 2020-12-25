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Восемь жителей Кубани получили срок за вырубку лесов
Восемь жителей Кубани получили срок за вырубку лесов
Суд приговорил восьмерых жителей Кубани, вырубивших дубы и ясени на 25,5 миллиона рублей, к срокам от 1,5 до 3,5 лет колонии и полному возмещению ущерба,... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:50
2020-12-25T14:50
гумвд
апшеронский район
происшествия
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СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Суд приговорил восьмерых жителей Кубани, вырубивших дубы и ясени на 25,5 миллиона рублей, к срокам от 1,5 до 3,5 лет колонии и полному возмещению ущерба, сообщает ГУМВД РФ по краю.По данным ведомства, деятельность черных лесорубов была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД в декабре 2018 года. Полицейские задержали троих местных жителей 27, 28 и 40 лет, которые заготавливали древесину на территории Джубгского лесничества и сбывали на деревообрабатывающие предприятия Апшеронского района. Также полицейские установили и задержали еще пятерых человек, причастных к незаконной деятельности.Уголовное дело расследовалось по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Для возмещения ущерба следователем был наложен арест на имущество членов организованной группы - три грузовых автомобиля и два трактора - на общую сумму 18 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201215/kontrabanda-1589250985.html
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гумвд, апшеронский район, происшествия

Восемь жителей Кубани получили срок за вырубку лесов

14:50 25.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Суд приговорил восьмерых жителей Кубани, вырубивших дубы и ясени на 25,5 миллиона рублей, к срокам от 1,5 до 3,5 лет колонии и полному возмещению ущерба, сообщает ГУМВД РФ по краю.
По данным ведомства, деятельность черных лесорубов была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД в декабре 2018 года. Полицейские задержали троих местных жителей 27, 28 и 40 лет, которые заготавливали древесину на территории Джубгского лесничества и сбывали на деревообрабатывающие предприятия Апшеронского района. Также полицейские установили и задержали еще пятерых человек, причастных к незаконной деятельности.
Вырубка леса - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 08:19
Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
"Злоумышленники, не имея разрешительных документов на вырубку деревьев, с использованием специальной техники в течение месяца произвели незаконную рубку лесных насаждений в защитных лесах Дефановского и Джубгского лесничеств Туапсинского района до степени прекращения роста. Всего злоумышленники вырубили 147 дубов и ясеней, причинив своими действиями ущерб на общую сумму более 25,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело расследовалось по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Для возмещения ущерба следователем был наложен арест на имущество членов организованной группы - три грузовых автомобиля и два трактора - на общую сумму 18 миллионов рублей.
"Суд признал подсудимых виновными и согласно роли каждого из них назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 1,5 до 3,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также по решению суда виновные в полном объеме должны компенсировать материальный ущерб, причиненный ими", - добавили в полицейском главке.
 
ГУМВДАпшеронский районПроисшествия
 
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