https://ria.ru/20201225/les-1590927526.html

Восемь жителей Кубани получили срок за вырубку лесов

Восемь жителей Кубани получили срок за вырубку лесов

Суд приговорил восьмерых жителей Кубани, вырубивших дубы и ясени на 25,5 миллиона рублей, к срокам от 1,5 до 3,5 лет колонии и полному возмещению ущерба,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:50

2020-12-25T14:50

2020-12-25T14:50

гумвд

апшеронский район

происшествия

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СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Суд приговорил восьмерых жителей Кубани, вырубивших дубы и ясени на 25,5 миллиона рублей, к срокам от 1,5 до 3,5 лет колонии и полному возмещению ущерба, сообщает ГУМВД РФ по краю.По данным ведомства, деятельность черных лесорубов была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД в декабре 2018 года. Полицейские задержали троих местных жителей 27, 28 и 40 лет, которые заготавливали древесину на территории Джубгского лесничества и сбывали на деревообрабатывающие предприятия Апшеронского района. Также полицейские установили и задержали еще пятерых человек, причастных к незаконной деятельности.Уголовное дело расследовалось по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Для возмещения ущерба следователем был наложен арест на имущество членов организованной группы - три грузовых автомобиля и два трактора - на общую сумму 18 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201215/kontrabanda-1589250985.html

апшеронский район

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гумвд, апшеронский район, происшествия