Восемь жителей Кубани получили срок за вырубку лесов
СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Суд приговорил восьмерых жителей Кубани, вырубивших дубы и ясени на 25,5 миллиона рублей, к срокам от 1,5 до 3,5 лет колонии и полному возмещению ущерба, сообщает ГУМВД РФ по краю.
По данным ведомства, деятельность черных лесорубов была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД в декабре 2018 года. Полицейские задержали троих местных жителей 27, 28 и 40 лет, которые заготавливали древесину на территории Джубгского лесничества и сбывали на деревообрабатывающие предприятия Апшеронского района. Также полицейские установили и задержали еще пятерых человек, причастных к незаконной деятельности.
"Злоумышленники, не имея разрешительных документов на вырубку деревьев, с использованием специальной техники в течение месяца произвели незаконную рубку лесных насаждений в защитных лесах Дефановского и Джубгского лесничеств Туапсинского района до степени прекращения роста. Всего злоумышленники вырубили 147 дубов и ясеней, причинив своими действиями ущерб на общую сумму более 25,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело расследовалось по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Для возмещения ущерба следователем был наложен арест на имущество членов организованной группы - три грузовых автомобиля и два трактора - на общую сумму 18 миллионов рублей.
"Суд признал подсудимых виновными и согласно роли каждого из них назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 1,5 до 3,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также по решению суда виновные в полном объеме должны компенсировать материальный ущерб, причиненный ими", - добавили в полицейском главке.