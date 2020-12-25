https://ria.ru/20201225/lekarstva-1590954573.html

Росздравнадзор проверил качество 150 препаратов для онкобольных

Росздравнадзор проверил качество 150 препаратов для онкобольных

Росздравнадзор проверил качество 150 наименований препаратов для онкобольных, по отдельным производителям приняты административные решения, сообщила... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:30

2020-12-25T16:30

2020-12-25T16:30

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Росздравнадзор проверил качество 150 наименований препаратов для онкобольных, по отдельным производителям приняты административные решения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.На совещании премьера Михаила Мишустина с производителями лекарств Голикова рассказала, что Росздравнадзор проверил качество всех 150 наименований препаратов, которые используются в онкологии.

https://ria.ru/20201027/peskov-1581755002.html

россия

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2020

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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)