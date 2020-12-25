https://ria.ru/20201225/lekarstva-1590944603.html
Мишустин призвал масштабировать производство лекарств от COVID-19
Мишустин призвал масштабировать производство лекарств от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал производителей препаратов от коронавируса масштабировать производство. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:52
2020-12-25T15:52
2020-12-25T15:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
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СТРЕЛЬНА, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал производителей препаратов от коронавируса масштабировать производство."Совместными усилиями нам надо в том числе и масштабировать производство. Сегодня мы обсудим, как идет и эта работа", - сказал Мишустин на совещании с производителями вакцин."Мы сегодня также обсудим ситуацию с обеспечением лекарствами для лечения онкологических заболеваний", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин