https://ria.ru/20201225/lekarstva-1590944603.html

Мишустин призвал масштабировать производство лекарств от COVID-19

Мишустин призвал масштабировать производство лекарств от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал производителей препаратов от коронавируса масштабировать производство. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:52

2020-12-25T15:52

2020-12-25T15:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

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СТРЕЛЬНА, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал производителей препаратов от коронавируса масштабировать производство."Совместными усилиями нам надо в том числе и масштабировать производство. Сегодня мы обсудим, как идет и эта работа", - сказал Мишустин на совещании с производителями вакцин."Мы сегодня также обсудим ситуацию с обеспечением лекарствами для лечения онкологических заболеваний", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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