https://ria.ru/20201225/lavrov-1590926631.html

Лавров принял участие в акции "Елка желаний"

Лавров принял участие в акции "Елка желаний"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещал исполнить новогоднее желание 7-летней Алины из Саратовской области, которая мечтает поплавать с дельфинами. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:47

2020-12-25T14:47

2020-12-25T15:03

новый год—2021

елка желаний

сергей лавров

саратовская область

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещал исполнить новогоднее желание 7-летней Алины из Саратовской области, которая мечтает поплавать с дельфинами.Лавров принял участие в благотворительной предновогодней акции "Елка желаний", кадры с которой транслировал телеканал "Россия 24".Выбирая шарик с пожеланием на елке, министр пошутил: "Наверное, спартаковский цвет надо выбирать".Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель — подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тысяч желаний.

https://ria.ru/20201224/mishustin-1590800848.html

саратовская область

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Сергей Лавров принимает участие в акции "Елка желаний" Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещал исполнить новогоднее желание 7-летней Алины из Саратовской области, которая мечтает поплавать с дельфинами. Лавров принял участие в благотворительной предновогодней акции "Елка желаний", кадры с которой транслировал телеканал "Россия 24". Выбирая шарик с пожеланием на елке, министр пошутил: "Наверное, спартаковский цвет надо выбирать". 2020-12-25T14:47 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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елка желаний, сергей лавров, саратовская область, общество