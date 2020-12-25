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https://ria.ru/20201225/lavrov-1590926631.html
Лавров принял участие в акции "Елка желаний"
Лавров принял участие в акции "Елка желаний"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещал исполнить новогоднее желание 7-летней Алины из Саратовской области, которая мечтает поплавать с дельфинами. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:47
2020-12-25T15:03
новый год—2021
елка желаний
сергей лавров
саратовская область
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещал исполнить новогоднее желание 7-летней Алины из Саратовской области, которая мечтает поплавать с дельфинами.Лавров принял участие в благотворительной предновогодней акции "Елка желаний", кадры с которой транслировал телеканал "Россия 24".Выбирая шарик с пожеланием на елке, министр пошутил: "Наверное, спартаковский цвет надо выбирать".Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель — подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тысяч желаний.
https://ria.ru/20201224/mishustin-1590800848.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Сергей Лавров принимает участие в акции "Елка желаний"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещал исполнить новогоднее желание 7-летней Алины из Саратовской области, которая мечтает поплавать с дельфинами. Лавров принял участие в благотворительной предновогодней акции "Елка желаний", кадры с которой транслировал телеканал "Россия 24". Выбирая шарик с пожеланием на елке, министр пошутил: "Наверное, спартаковский цвет надо выбирать".
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елка желаний, сергей лавров, саратовская область, общество

Лавров принял участие в акции "Елка желаний"

14:47 25.12.2020 (обновлено: 15:03 25.12.2020)
 
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещал исполнить новогоднее желание 7-летней Алины из Саратовской области, которая мечтает поплавать с дельфинами.
Лавров принял участие в благотворительной предновогодней акции "Елка желаний", кадры с которой транслировал телеканал "Россия 24".
Выбирая шарик с пожеланием на елке, министр пошутил: "Наверное, спартаковский цвет надо выбирать".

"Алина мечтает поплавать с дельфинами. Саратовская область, 7 лет. Будем стараться", - пообещал министр.

Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель — подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тысяч желаний.
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Новый год—2021Елка желанийСергей ЛавровСаратовская областьОбщество
 
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