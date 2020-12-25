https://ria.ru/20201225/kuznetsov-1590743898.html

"Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота

"Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота

Надежный, простой, вместительный и хорошо вооруженный — 25 декабря 1990 года в состав Северного флота вошел тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 "Адмирал... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:00

2020-12-25T08:00

2020-12-25T08:08

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

миг-29к

звездочка

объединенная судостроительная корпорация

су-33

верховная рада украины

сирия

мурманская область

безопасность

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Надежный, простой, вместительный и хорошо вооруженный — 25 декабря 1990 года в состав Северного флота вошел тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов". Единственный российский плавучий аэродром сейчас проходит модернизацию. В строй должен вернуться к 2022-му. О самых интересных страницах истории этого уникального корабля — в материале РИА Новости.Курс на ВидяевоХотя "Адмирала Кузнецова" приписали к Северному флоту еще в декабре 1990-го, он задержался в Черном море почти на год. Авианосец продолжали доукомплектовывать оборудованием и бортовыми системами, летчики авиакрыла круглосуточно отрабатывали взлеты и посадки на палубу, специалисты николаевского судостроительного завода устраняли выявленные в ходе опытной эксплуатации дефекты. "Адмирал Кузнецов" был практически готов к выполнению учебных и боевых задач в мировом океане, как вдруг огромная страна, построившая его, начала распадаться.В ноябре 1991 года находившийся на борту командир корабля капитан первого ранга Виктор Ярыгин получил от председателя Верховной рады Украины Леонида Кравчука телеграмму, в которой сообщалось, что авианосец является собственностью Киева и должен оставаться на севастопольском рейде до дальнейших указаний. Однако независимой Украины в тот момент еще не существовало.Ярыгин принял решение следовать приказам командования Северного флота СССР, предписавшего убыть к месту постоянного базирования в Видяево Мурманской области. Первого декабря 1991-го, за неделю до распада СССР, тяжелый авианесущий крейсер снялся с якоря и взял курс на Босфор.Проливы "Кузнецов" прошел беспрепятственно, хотя официального разрешения турецкой стороны не было. Корабль меньше чем за месяц совершил переход вдоль побережья Европы и прибыл в пункт назначения.Важно отметить, что летчики авиакрыла из 100-го полка корабельной авиации под командованием Тимура Апакидзе остались на берегу. Позже им предложили принять украинскую присягу, однако большинство офицеров отказались. Они без проблем добрались до Видяево, где сформировали 279-й полк корабельной авиации. Он и сегодня — единственная воинская часть в России, в которой служат летчики-палубники. В поисках "Курска"В декабре 1995 года "Адмирал Кузнецов" в составе корабельной многоцелевой группы отправился в Средиземное море на боевую службу. Это плавание стало "морским крещением" для новейших на тот момент тяжелых палубных истребителей Су-33. Летчики наконец получили возможность показать все, чему их учили, в обстановке, приближенной к боевой. Однако этот поход выявил один из главных недостатков корабля — ненадежность котлотурбинной силовой установки. Вернувшись, "Кузнецов" встал на длительный ремонт, который затянулся из-за нехватки финансирования. Вновь в море на боевую подготовку авианосец вышел лишь в 1999-м. В следующем году тяжелый крейсер принял участие в маневрах, в ходе которых погибла атомная подводная лодка "Курск". Моряки авианосца и летчики палубных вертолетов делали все возможное, чтобы поскорее найти затонувшую субмарину. Из-за трагедии сорвалась вторая боевая служба "Адмирала Кузнецова", запланированная в Средиземном море. Следующий дальний поход — в 2004-м. Командование Северного флота отправило авианосец демонстрировать Андреевский флаг в Северную Атлантику. "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", ракетный крейсер "Маршал Устинов", эсминец "Адмирал Ушаков" с кораблями обеспечения несколько месяцев провели в открытом океане. "Как раз в это время я служил на "Кузнецове", — рассказывает РИА Новости старший матрос запаса Артем Коробейник. — Корабль отличный, очень большой. Я несколько раз чуть не заблудился во внутренних помещениях, но потом привык и неплохо ориентировался. Правда, в некоторых отсеках, например в нижних трюмах, так ни разу и не побывал. "Кузнецов" — это маленький город с населением почти две тысячи человек. В Северной Атлантике нас все время сопровождали корабли НАТО. Шли на значительном удалении, но не отставали".В 2008-м авианосец отправили на семимесячный ремонт. На заводе "Звездочка" обновили главную корабельную энергетическую установку, починили котельное оборудование, системы кондиционирования воздуха, механизмы подъема самолетов на палубу.Сирийское "крещение"С началом российской операции в Сирии многие эксперты предсказывали участие в боевых действиях "Адмирала Кузнецова". Так и получилось. После небольшого ремонта авианосец вместе с кораблями сопровождения в ноябре 2016-го отправился в Средиземное море. Проход крейсера вдоль европейского побережья наделал немало шума в западных СМИ. "Кузнецов" стал объектом многочисленных насмешек — его труба отчаянно дымила. Впрочем, специалисты объяснили, что любая двигательная установка на мазуте всегда отличается повышенным дымообразованием. Подобным грешат, например, американские корабли прибрежной зоны типа USSFreedom."Иностранные флоты, конечно, проявляли к нам интерес, — вспоминал в разговоре с журналистами капитан первого ранга Сергей Артамонов, в то время командовавший кораблем. — За весь поход мы зафиксировали присутствие рядом с собой 50-60 кораблей стран НАТО. В определенных местах (например, от Норвежского моря до восточной части Средиземного моря) нашу группу одновременно сопровождали по 10-11 вымпелов. С одной стороны, такое внимание несколько озадачивало. С другой — внушало определенную гордость: значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом! Да и было что почувствовать: флагман Северного флота, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", атомный ракетный крейсер "Петр Великий", два больших противолодочных корабля, четыре судна обеспечения, два спасателя".В сирийской командировке летчики 279-го полка совершили 420 вылетов, из них 117 — ночью. В общей сложности авиакрыло уничтожило более 1200 объектов террористов. За эту операцию президент России Владимир Путин наградил крейсер орденом Ушакова. Не обошлось и без потерь. В ноябре 2016 года палубный МиГ-29К потерпел крушение при заходе на посадку. А пару недель спустя разбился тяжелый Су-33. В обоих случаях причиной аварии стал обрыв тросов аэрофинишеров, за которые самолет зацепляется специальным крюком-гаком, чтобы резко сбросить скорость. Летчики катапультировались, специалисты аварийно-спасательных служб быстро вернули их на корабль.Затянувшийся ремонтПосле боевой службы в Средиземном море флагман Северного флота отправили на 82-й судоремонтный завод в Мурманске для длительного ремонта. Работы планировали завершить к 2022-му. Благодаря модернизации срок службы авианосца собирались продлить еще на десять лет. Однако в октябре 2018-го затонул плавучий док ПД-50, в котором в то время находился "Адмирал Кузнецов". Сам корабль уцелел, но на него рухнул 70-тонный доковый кран, сильно разрушивший значительную часть летной палубы. Авианосец отбуксировали к причалу 35-го судоремонтного завода. Доки этого предприятия доработают в ближайшее время, чтобы они могли принять "Кузнецова" для ремонта. Сообщалось, что корабль встанет на докование в 2021-м.Впрочем, планы могут измениться. В декабре 2019 года на борту корабля произошел пожар. Возгорание возникло из-за искры, попавшей в топливо во время сварочных работ. Пожар, охвативший 600 квадратных метров корабельных помещений, унес жизнь двоих моряков. Еще 12 человек получили травмы. Потушили огонь лишь на следующие сутки.В апреле 2020-го Объединенная судостроительная корпорация оценила нанесенный авианосцу ущерб в полмиллиарда рублей. Когда он вновь выйдет в море, пока не ясно.

https://ria.ru/20170417/1492426719.html

https://ria.ru/20170628/1497438703.html

https://radiosputnik.ria.ru/20171121/1509273003.html

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мурманская область

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тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", миг-29к, звездочка, объединенная судостроительная корпорация, су-33, верховная рада украины, сирия, мурманская область, безопасность