"Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота
08:00 25.12.2020 (обновлено: 08:08 25.12.2020)
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Украины отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Надежный, простой, вместительный и хорошо вооруженный — 25 декабря 1990 года в состав Северного флота вошел тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов". Единственный российский плавучий аэродром сейчас проходит модернизацию. В строй должен вернуться к 2022-му. О самых интересных страницах истории этого уникального корабля — в материале РИА Новости.
Курс на Видяево
Хотя "Адмирала Кузнецова" приписали к Северному флоту еще в декабре 1990-го, он задержался в Черном море почти на год. Авианосец продолжали доукомплектовывать оборудованием и бортовыми системами, летчики авиакрыла круглосуточно отрабатывали взлеты и посадки на палубу, специалисты николаевского судостроительного завода устраняли выявленные в ходе опытной эксплуатации дефекты. "Адмирал Кузнецов" был практически готов к выполнению учебных и боевых задач в мировом океане, как вдруг огромная страна, построившая его, начала распадаться.
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании / Перейти в фотобанкРоссийский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
В ноябре 1991 года находившийся на борту командир корабля капитан первого ранга Виктор Ярыгин получил от председателя Верховной рады Украины Леонида Кравчука телеграмму, в которой сообщалось, что авианосец является собственностью Киева и должен оставаться на севастопольском рейде до дальнейших указаний. Однако независимой Украины в тот момент еще не существовало.
Ярыгин принял решение следовать приказам командования Северного флота СССР, предписавшего убыть к месту постоянного базирования в Видяево Мурманской области. Первого декабря 1991-го, за неделю до распада СССР, тяжелый авианесущий крейсер снялся с якоря и взял курс на Босфор.
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Проливы "Кузнецов" прошел беспрепятственно, хотя официального разрешения турецкой стороны не было. Корабль меньше чем за месяц совершил переход вдоль побережья Европы и прибыл в пункт назначения.
Важно отметить, что летчики авиакрыла из 100-го полка корабельной авиации под командованием Тимура Апакидзе остались на берегу. Позже им предложили принять украинскую присягу, однако большинство офицеров отказались. Они без проблем добрались до Видяево, где сформировали 279-й полк корабельной авиации. Он и сегодня — единственная воинская часть в России, в которой служат летчики-палубники.
В поисках "Курска"
В декабре 1995 года "Адмирал Кузнецов" в составе корабельной многоцелевой группы отправился в Средиземное море на боевую службу. Это плавание стало "морским крещением" для новейших на тот момент тяжелых палубных истребителей Су-33. Летчики наконец получили возможность показать все, чему их учили, в обстановке, приближенной к боевой. Однако этот поход выявил один из главных недостатков корабля — ненадежность котлотурбинной силовой установки.
© Пресс-служба Северного флота / Перейти в фотобанкИстребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море
© Пресс-служба Северного флота
Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море
Вернувшись, "Кузнецов" встал на длительный ремонт, который затянулся из-за нехватки финансирования. Вновь в море на боевую подготовку авианосец вышел лишь в 1999-м. В следующем году тяжелый крейсер принял участие в маневрах, в ходе которых погибла атомная подводная лодка "Курск". Моряки авианосца и летчики палубных вертолетов делали все возможное, чтобы поскорее найти затонувшую субмарину. Из-за трагедии сорвалась вторая боевая служба "Адмирала Кузнецова", запланированная в Средиземном море.
Следующий дальний поход — в 2004-м. Командование Северного флота отправило авианосец демонстрировать Андреевский флаг в Северную Атлантику. "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", ракетный крейсер "Маршал Устинов", эсминец "Адмирал Ушаков" с кораблями обеспечения несколько месяцев провели в открытом океане.
"Как раз в это время я служил на "Кузнецове", — рассказывает РИА Новости старший матрос запаса Артем Коробейник. — Корабль отличный, очень большой. Я несколько раз чуть не заблудился во внутренних помещениях, но потом привык и неплохо ориентировался. Правда, в некоторых отсеках, например в нижних трюмах, так ни разу и не побывал. "Кузнецов" — это маленький город с населением почти две тысячи человек. В Северной Атлантике нас все время сопровождали корабли НАТО. Шли на значительном удалении, но не отставали".
В 2008-м авианосец отправили на семимесячный ремонт. На заводе "Звездочка" обновили главную корабельную энергетическую установку, починили котельное оборудование, системы кондиционирования воздуха, механизмы подъема самолетов на палубу.
Сирийское "крещение"
С началом российской операции в Сирии многие эксперты предсказывали участие в боевых действиях "Адмирала Кузнецова". Так и получилось. После небольшого ремонта авианосец вместе с кораблями сопровождения в ноябре 2016-го отправился в Средиземное море. Проход крейсера вдоль европейского побережья наделал немало шума в западных СМИ. "Кузнецов" стал объектом многочисленных насмешек — его труба отчаянно дымила. Впрочем, специалисты объяснили, что любая двигательная установка на мазуте всегда отличается повышенным дымообразованием. Подобным грешат, например, американские корабли прибрежной зоны типа USSFreedom.
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКорабельный истребитель Су-33 ВКС России перед взлетом с авианосца "Адмирал Кузнецов" для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии. 17 ноября 2016
© Министерство обороны РФ
Корабельный истребитель Су-33 ВКС России перед взлетом с авианосца "Адмирал Кузнецов" для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии. 17 ноября 2016
"Иностранные флоты, конечно, проявляли к нам интерес, — вспоминал в разговоре с журналистами капитан первого ранга Сергей Артамонов, в то время командовавший кораблем. — За весь поход мы зафиксировали присутствие рядом с собой 50-60 кораблей стран НАТО. В определенных местах (например, от Норвежского моря до восточной части Средиземного моря) нашу группу одновременно сопровождали по 10-11 вымпелов. С одной стороны, такое внимание несколько озадачивало. С другой — внушало определенную гордость: значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом! Да и было что почувствовать: флагман Северного флота, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", атомный ракетный крейсер "Петр Великий", два больших противолодочных корабля, четыре судна обеспечения, два спасателя".
В сирийской командировке летчики 279-го полка совершили 420 вылетов, из них 117 — ночью. В общей сложности авиакрыло уничтожило более 1200 объектов террористов. За эту операцию президент России Владимир Путин наградил крейсер орденом Ушакова.
21 ноября 2017, 18:13Сказано в эфиреЭксперт: "Адмирал Кузнецов" оказал существенное влияние на операцию в СирииКорабельные истребители Су-33 и МиГ-29К были задействованы впервые в Сирии, сообщил командующий Северным флотом Николай Евменов. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, почему действия истребителей были столь эффективными.
Не обошлось и без потерь. В ноябре 2016 года палубный МиГ-29К потерпел крушение при заходе на посадку. А пару недель спустя разбился тяжелый Су-33. В обоих случаях причиной аварии стал обрыв тросов аэрофинишеров, за которые самолет зацепляется специальным крюком-гаком, чтобы резко сбросить скорость. Летчики катапультировались, специалисты аварийно-спасательных служб быстро вернули их на корабль.
Затянувшийся ремонт
После боевой службы в Средиземном море флагман Северного флота отправили на 82-й судоремонтный завод в Мурманске для длительного ремонта. Работы планировали завершить к 2022-му. Благодаря модернизации срок службы авианосца собирались продлить еще на десять лет. Однако в октябре 2018-го затонул плавучий док ПД-50, в котором в то время находился "Адмирал Кузнецов".
© Фото : Северо-Западное СУ на транспорте СК РоссииНа месте затопления плавучего дока ПД-50 на 82-м заводе в Мурманске
На месте затопления плавучего дока ПД-50 на 82-м заводе в Мурманске
Сам корабль уцелел, но на него рухнул 70-тонный доковый кран, сильно разрушивший значительную часть летной палубы. Авианосец отбуксировали к причалу 35-го судоремонтного завода. Доки этого предприятия доработают в ближайшее время, чтобы они могли принять "Кузнецова" для ремонта. Сообщалось, что корабль встанет на докование в 2021-м.
Впрочем, планы могут измениться. В декабре 2019 года на борту корабля произошел пожар. Возгорание возникло из-за искры, попавшей в топливо во время сварочных работ. Пожар, охвативший 600 квадратных метров корабельных помещений, унес жизнь двоих моряков. Еще 12 человек получили травмы. Потушили огонь лишь на следующие сутки.
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во "ВКонтакте"Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
В апреле 2020-го Объединенная судостроительная корпорация оценила нанесенный авианосцу ущерб в полмиллиарда рублей. Когда он вновь выйдет в море, пока не ясно.