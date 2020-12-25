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"Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота
"Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота
Надежный, простой, вместительный и хорошо вооруженный — 25 декабря 1990 года в состав Северного флота вошел тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 "Адмирал... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T08:00
2020-12-25T08:08
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
миг-29к
звездочка
объединенная судостроительная корпорация
су-33
верховная рада украины
сирия
мурманская область
безопасность
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Надежный, простой, вместительный и хорошо вооруженный — 25 декабря 1990 года в состав Северного флота вошел тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов". Единственный российский плавучий аэродром сейчас проходит модернизацию. В строй должен вернуться к 2022-му. О самых интересных страницах истории этого уникального корабля — в материале РИА Новости.Курс на ВидяевоХотя "Адмирала Кузнецова" приписали к Северному флоту еще в декабре 1990-го, он задержался в Черном море почти на год. Авианосец продолжали доукомплектовывать оборудованием и бортовыми системами, летчики авиакрыла круглосуточно отрабатывали взлеты и посадки на палубу, специалисты николаевского судостроительного завода устраняли выявленные в ходе опытной эксплуатации дефекты. "Адмирал Кузнецов" был практически готов к выполнению учебных и боевых задач в мировом океане, как вдруг огромная страна, построившая его, начала распадаться.В ноябре 1991 года находившийся на борту командир корабля капитан первого ранга Виктор Ярыгин получил от председателя Верховной рады Украины Леонида Кравчука телеграмму, в которой сообщалось, что авианосец является собственностью Киева и должен оставаться на севастопольском рейде до дальнейших указаний. Однако независимой Украины в тот момент еще не существовало.Ярыгин принял решение следовать приказам командования Северного флота СССР, предписавшего убыть к месту постоянного базирования в Видяево Мурманской области. Первого декабря 1991-го, за неделю до распада СССР, тяжелый авианесущий крейсер снялся с якоря и взял курс на Босфор.Проливы "Кузнецов" прошел беспрепятственно, хотя официального разрешения турецкой стороны не было. Корабль меньше чем за месяц совершил переход вдоль побережья Европы и прибыл в пункт назначения.Важно отметить, что летчики авиакрыла из 100-го полка корабельной авиации под командованием Тимура Апакидзе остались на берегу. Позже им предложили принять украинскую присягу, однако большинство офицеров отказались. Они без проблем добрались до Видяево, где сформировали 279-й полк корабельной авиации. Он и сегодня — единственная воинская часть в России, в которой служат летчики-палубники. В поисках "Курска"В декабре 1995 года "Адмирал Кузнецов" в составе корабельной многоцелевой группы отправился в Средиземное море на боевую службу. Это плавание стало "морским крещением" для новейших на тот момент тяжелых палубных истребителей Су-33. Летчики наконец получили возможность показать все, чему их учили, в обстановке, приближенной к боевой. Однако этот поход выявил один из главных недостатков корабля — ненадежность котлотурбинной силовой установки. Вернувшись, "Кузнецов" встал на длительный ремонт, который затянулся из-за нехватки финансирования. Вновь в море на боевую подготовку авианосец вышел лишь в 1999-м. В следующем году тяжелый крейсер принял участие в маневрах, в ходе которых погибла атомная подводная лодка "Курск". Моряки авианосца и летчики палубных вертолетов делали все возможное, чтобы поскорее найти затонувшую субмарину. Из-за трагедии сорвалась вторая боевая служба "Адмирала Кузнецова", запланированная в Средиземном море. Следующий дальний поход — в 2004-м. Командование Северного флота отправило авианосец демонстрировать Андреевский флаг в Северную Атлантику. "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", ракетный крейсер "Маршал Устинов", эсминец "Адмирал Ушаков" с кораблями обеспечения несколько месяцев провели в открытом океане. "Как раз в это время я служил на "Кузнецове", — рассказывает РИА Новости старший матрос запаса Артем Коробейник. — Корабль отличный, очень большой. Я несколько раз чуть не заблудился во внутренних помещениях, но потом привык и неплохо ориентировался. Правда, в некоторых отсеках, например в нижних трюмах, так ни разу и не побывал. "Кузнецов" — это маленький город с населением почти две тысячи человек. В Северной Атлантике нас все время сопровождали корабли НАТО. Шли на значительном удалении, но не отставали".В 2008-м авианосец отправили на семимесячный ремонт. На заводе "Звездочка" обновили главную корабельную энергетическую установку, починили котельное оборудование, системы кондиционирования воздуха, механизмы подъема самолетов на палубу.Сирийское "крещение"С началом российской операции в Сирии многие эксперты предсказывали участие в боевых действиях "Адмирала Кузнецова". Так и получилось. После небольшого ремонта авианосец вместе с кораблями сопровождения в ноябре 2016-го отправился в Средиземное море. Проход крейсера вдоль европейского побережья наделал немало шума в западных СМИ. "Кузнецов" стал объектом многочисленных насмешек — его труба отчаянно дымила. Впрочем, специалисты объяснили, что любая двигательная установка на мазуте всегда отличается повышенным дымообразованием. Подобным грешат, например, американские корабли прибрежной зоны типа USSFreedom."Иностранные флоты, конечно, проявляли к нам интерес, — вспоминал в разговоре с журналистами капитан первого ранга Сергей Артамонов, в то время командовавший кораблем. — За весь поход мы зафиксировали присутствие рядом с собой 50-60 кораблей стран НАТО. В определенных местах (например, от Норвежского моря до восточной части Средиземного моря) нашу группу одновременно сопровождали по 10-11 вымпелов. С одной стороны, такое внимание несколько озадачивало. С другой — внушало определенную гордость: значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом! Да и было что почувствовать: флагман Северного флота, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", атомный ракетный крейсер "Петр Великий", два больших противолодочных корабля, четыре судна обеспечения, два спасателя".В сирийской командировке летчики 279-го полка совершили 420 вылетов, из них 117 — ночью. В общей сложности авиакрыло уничтожило более 1200 объектов террористов. За эту операцию президент России Владимир Путин наградил крейсер орденом Ушакова. Не обошлось и без потерь. В ноябре 2016 года палубный МиГ-29К потерпел крушение при заходе на посадку. А пару недель спустя разбился тяжелый Су-33. В обоих случаях причиной аварии стал обрыв тросов аэрофинишеров, за которые самолет зацепляется специальным крюком-гаком, чтобы резко сбросить скорость. Летчики катапультировались, специалисты аварийно-спасательных служб быстро вернули их на корабль.Затянувшийся ремонтПосле боевой службы в Средиземном море флагман Северного флота отправили на 82-й судоремонтный завод в Мурманске для длительного ремонта. Работы планировали завершить к 2022-му. Благодаря модернизации срок службы авианосца собирались продлить еще на десять лет. Однако в октябре 2018-го затонул плавучий док ПД-50, в котором в то время находился "Адмирал Кузнецов". Сам корабль уцелел, но на него рухнул 70-тонный доковый кран, сильно разрушивший значительную часть летной палубы. Авианосец отбуксировали к причалу 35-го судоремонтного завода. Доки этого предприятия доработают в ближайшее время, чтобы они могли принять "Кузнецова" для ремонта. Сообщалось, что корабль встанет на докование в 2021-м.Впрочем, планы могут измениться. В декабре 2019 года на борту корабля произошел пожар. Возгорание возникло из-за искры, попавшей в топливо во время сварочных работ. Пожар, охвативший 600 квадратных метров корабельных помещений, унес жизнь двоих моряков. Еще 12 человек получили травмы. Потушили огонь лишь на следующие сутки.В апреле 2020-го Объединенная судостроительная корпорация оценила нанесенный авианосцу ущерб в полмиллиарда рублей. Когда он вновь выйдет в море, пока не ясно.
https://ria.ru/20170417/1492426719.html
https://ria.ru/20170628/1497438703.html
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тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", миг-29к, звездочка, объединенная судостроительная корпорация, су-33, верховная рада украины, сирия, мурманская область, безопасность

"Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота

08:00 25.12.2020 (обновлено: 08:08 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Украины отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море
Военнослужащие армии Украины отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Надежный, простой, вместительный и хорошо вооруженный — 25 декабря 1990 года в состав Северного флота вошел тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов". Единственный российский плавучий аэродром сейчас проходит модернизацию. В строй должен вернуться к 2022-му. О самых интересных страницах истории этого уникального корабля — в материале РИА Новости.

Курс на Видяево

Хотя "Адмирала Кузнецова" приписали к Северному флоту еще в декабре 1990-го, он задержался в Черном море почти на год. Авианосец продолжали доукомплектовывать оборудованием и бортовыми системами, летчики авиакрыла круглосуточно отрабатывали взлеты и посадки на палубу, специалисты николаевского судостроительного завода устраняли выявленные в ходе опытной эксплуатации дефекты. "Адмирал Кузнецов" был практически готов к выполнению учебных и боевых задач в мировом океане, как вдруг огромная страна, построившая его, начала распадаться.
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании / Перейти в фотобанкРоссийский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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Российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
В ноябре 1991 года находившийся на борту командир корабля капитан первого ранга Виктор Ярыгин получил от председателя Верховной рады Украины Леонида Кравчука телеграмму, в которой сообщалось, что авианосец является собственностью Киева и должен оставаться на севастопольском рейде до дальнейших указаний. Однако независимой Украины в тот момент еще не существовало.
Ярыгин принял решение следовать приказам командования Северного флота СССР, предписавшего убыть к месту постоянного базирования в Видяево Мурманской области. Первого декабря 1991-го, за неделю до распада СССР, тяжелый авианесущий крейсер снялся с якоря и взял курс на Босфор.
Караван судов на трассе Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 17.04.2017
17 апреля 2017, 18:49
Король Севера: российский флот стал ведущей силой в Арктике
Проливы "Кузнецов" прошел беспрепятственно, хотя официального разрешения турецкой стороны не было. Корабль меньше чем за месяц совершил переход вдоль побережья Европы и прибыл в пункт назначения.
Важно отметить, что летчики авиакрыла из 100-го полка корабельной авиации под командованием Тимура Апакидзе остались на берегу. Позже им предложили принять украинскую присягу, однако большинство офицеров отказались. Они без проблем добрались до Видяево, где сформировали 279-й полк корабельной авиации. Он и сегодня — единственная воинская часть в России, в которой служат летчики-палубники.

В поисках "Курска"

В декабре 1995 года "Адмирал Кузнецов" в составе корабельной многоцелевой группы отправился в Средиземное море на боевую службу. Это плавание стало "морским крещением" для новейших на тот момент тяжелых палубных истребителей Су-33. Летчики наконец получили возможность показать все, чему их учили, в обстановке, приближенной к боевой. Однако этот поход выявил один из главных недостатков корабля — ненадежность котлотурбинной силовой установки.
© Пресс-служба Северного флота / Перейти в фотобанкИстребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море
Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Пресс-служба Северного флота
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Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море
Вернувшись, "Кузнецов" встал на длительный ремонт, который затянулся из-за нехватки финансирования. Вновь в море на боевую подготовку авианосец вышел лишь в 1999-м. В следующем году тяжелый крейсер принял участие в маневрах, в ходе которых погибла атомная подводная лодка "Курск". Моряки авианосца и летчики палубных вертолетов делали все возможное, чтобы поскорее найти затонувшую субмарину. Из-за трагедии сорвалась вторая боевая служба "Адмирала Кузнецова", запланированная в Средиземном море.
Следующий дальний поход — в 2004-м. Командование Северного флота отправило авианосец демонстрировать Андреевский флаг в Северную Атлантику. "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", ракетный крейсер "Маршал Устинов", эсминец "Адмирал Ушаков" с кораблями обеспечения несколько месяцев провели в открытом океане.
Российский авианосец Адмирал Кузнецов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.06.2017
28 июня 2017, 13:02Новое оружие России
Авианосец "Адмирал Кузнецов" начнут модернизировать в 2018 году
"Как раз в это время я служил на "Кузнецове", — рассказывает РИА Новости старший матрос запаса Артем Коробейник. — Корабль отличный, очень большой. Я несколько раз чуть не заблудился во внутренних помещениях, но потом привык и неплохо ориентировался. Правда, в некоторых отсеках, например в нижних трюмах, так ни разу и не побывал. "Кузнецов" — это маленький город с населением почти две тысячи человек. В Северной Атлантике нас все время сопровождали корабли НАТО. Шли на значительном удалении, но не отставали".
В 2008-м авианосец отправили на семимесячный ремонт. На заводе "Звездочка" обновили главную корабельную энергетическую установку, починили котельное оборудование, системы кондиционирования воздуха, механизмы подъема самолетов на палубу.

Сирийское "крещение"

С началом российской операции в Сирии многие эксперты предсказывали участие в боевых действиях "Адмирала Кузнецова". Так и получилось. После небольшого ремонта авианосец вместе с кораблями сопровождения в ноябре 2016-го отправился в Средиземное море. Проход крейсера вдоль европейского побережья наделал немало шума в западных СМИ. "Кузнецов" стал объектом многочисленных насмешек — его труба отчаянно дымила. Впрочем, специалисты объяснили, что любая двигательная установка на мазуте всегда отличается повышенным дымообразованием. Подобным грешат, например, американские корабли прибрежной зоны типа USSFreedom.
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКорабельный истребитель Су-33 ВКС России перед взлетом с авианосца "Адмирал Кузнецов" для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии. 17 ноября 2016
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с авианосца Адмирал Кузнецов для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии. 17 ноября 2016 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Министерство обороны РФ
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Корабельный истребитель Су-33 ВКС России перед взлетом с авианосца "Адмирал Кузнецов" для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии. 17 ноября 2016
"Иностранные флоты, конечно, проявляли к нам интерес, — вспоминал в разговоре с журналистами капитан первого ранга Сергей Артамонов, в то время командовавший кораблем. — За весь поход мы зафиксировали присутствие рядом с собой 50-60 кораблей стран НАТО. В определенных местах (например, от Норвежского моря до восточной части Средиземного моря) нашу группу одновременно сопровождали по 10-11 вымпелов. С одной стороны, такое внимание несколько озадачивало. С другой — внушало определенную гордость: значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом! Да и было что почувствовать: флагман Северного флота, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", атомный ракетный крейсер "Петр Великий", два больших противолодочных корабля, четыре судна обеспечения, два спасателя".
В сирийской командировке летчики 279-го полка совершили 420 вылетов, из них 117 — ночью. В общей сложности авиакрыло уничтожило более 1200 объектов террористов. За эту операцию президент России Владимир Путин наградил крейсер орденом Ушакова.
Истребитель МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 21.11.2017
21 ноября 2017, 18:13Сказано в эфире
Эксперт: "Адмирал Кузнецов" оказал существенное влияние на операцию в СирииКорабельные истребители Су-33 и МиГ-29К были задействованы впервые в Сирии, сообщил командующий Северным флотом Николай Евменов. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, почему действия истребителей были столь эффективными.
Не обошлось и без потерь. В ноябре 2016 года палубный МиГ-29К потерпел крушение при заходе на посадку. А пару недель спустя разбился тяжелый Су-33. В обоих случаях причиной аварии стал обрыв тросов аэрофинишеров, за которые самолет зацепляется специальным крюком-гаком, чтобы резко сбросить скорость. Летчики катапультировались, специалисты аварийно-спасательных служб быстро вернули их на корабль.

Затянувшийся ремонт

После боевой службы в Средиземном море флагман Северного флота отправили на 82-й судоремонтный завод в Мурманске для длительного ремонта. Работы планировали завершить к 2022-му. Благодаря модернизации срок службы авианосца собирались продлить еще на десять лет. Однако в октябре 2018-го затонул плавучий док ПД-50, в котором в то время находился "Адмирал Кузнецов".
© Фото : Северо-Западное СУ на транспорте СК РоссииНа месте затопления плавучего дока ПД-50 на 82-м заводе в Мурманске
На месте затопления плавучего дока ПД-50 на 82-м заводе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Северо-Западное СУ на транспорте СК России
На месте затопления плавучего дока ПД-50 на 82-м заводе в Мурманске
Сам корабль уцелел, но на него рухнул 70-тонный доковый кран, сильно разрушивший значительную часть летной палубы. Авианосец отбуксировали к причалу 35-го судоремонтного завода. Доки этого предприятия доработают в ближайшее время, чтобы они могли принять "Кузнецова" для ремонта. Сообщалось, что корабль встанет на докование в 2021-м.
Впрочем, планы могут измениться. В декабре 2019 года на борту корабля произошел пожар. Возгорание возникло из-за искры, попавшей в топливо во время сварочных работ. Пожар, охвативший 600 квадратных метров корабельных помещений, унес жизнь двоих моряков. Еще 12 человек получили травмы. Потушили огонь лишь на следующие сутки.
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во "ВКонтакте"Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во "ВКонтакте"
Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
В апреле 2020-го Объединенная судостроительная корпорация оценила нанесенный авианосцу ущерб в полмиллиарда рублей. Когда он вновь выйдет в море, пока не ясно.
 
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"МИГ-29КЗвездочкаОбъединенная судостроительная корпорацияСу-33Верховная Рада УкраиныСирияМурманская областьБезопасность
 
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