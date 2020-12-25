https://ria.ru/20201225/kurs-1590909897.html
Курс евро на выходные и понедельник снизился почти на полтора рубля
Курс евро на выходные и понедельник снизился почти на полтора рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,47 рубля - до 89,8749 рубля, курс доллара - на 1,14 рубля, до... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:43
2020-12-25T13:43
2020-12-25T13:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590188384_0:0:2195:1235_1920x0_80_0_0_72055c9383eb4151b0b4c99dfc97c571.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,47 рубля - до 89,8749 рубля, курс доллара - на 1,14 рубля, до 73,6921 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 1,294 рубля, составив 80,9744 рубля.
https://ria.ru/20201222/predprinimateli-1589866921.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590188384_0:0:2017:1513_1920x0_80_0_0_f4b3c465d969b42ff30e08de358deeed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика