https://ria.ru/20201225/kurs-1590909897.html

Курс евро на выходные и понедельник снизился почти на полтора рубля

Курс евро на выходные и понедельник снизился почти на полтора рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,47 рубля - до 89,8749 рубля, курс доллара - на 1,14 рубля, до... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:43

2020-12-25T13:43

2020-12-25T13:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,47 рубля - до 89,8749 рубля, курс доллара - на 1,14 рубля, до 73,6921 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 1,294 рубля, составив 80,9744 рубля.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика