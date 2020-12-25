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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201225/kurs-1590909897.html
Курс евро на выходные и понедельник снизился почти на полтора рубля
Курс евро на выходные и понедельник снизился почти на полтора рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,47 рубля - до 89,8749 рубля, курс доллара - на 1,14 рубля, до... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:43
2020-12-25T13:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,47 рубля - до 89,8749 рубля, курс доллара - на 1,14 рубля, до 73,6921 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 1,294 рубля, составив 80,9744 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Курс евро на выходные и понедельник снизился почти на полтора рубля

13:43 25.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,47 рубля - до 89,8749 рубля, курс доллара - на 1,14 рубля, до 73,6921 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 1,294 рубля, составив 80,9744 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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