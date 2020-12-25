Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/ks-1590885985.html
Зеленский объяснил, почему глава КС Украины должен уйти в отставку
Зеленский объяснил, почему глава КС Украины должен уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Конституционного суда страны Александр Тупицкий должен уйти в отставку. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:59
2020-12-25T11:59
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
юлия тимошенко
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580525146_0:35:1043:622_1920x0_80_0_0_b983168bb41cafeaa2d35995a851ecc9.jpg
КИЕВ, 25 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Конституционного суда страны Александр Тупицкий должен уйти в отставку.Ранее Конституционный суд Украины подтвердил, что Тупицикому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора.По его словам, в КС работают судьи экс-президентов Виктора Януковича, Петра Порошенко, а также Юлии Тимошенко.Ранее Зеленский подписал закон, возобновляющий ответственность за декларирование недостоверной информации чиновниками, которая была отменена решением Конституционного суда Украины.КС ранее признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/zelenskiy-1590629847.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/zelenskiy-1590262212.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580525146_113:0:1040:695_1920x0_80_0_0_d036dedbe5b4b803bec4bcdc2aaff9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, украина, в мире

Зеленский объяснил, почему глава КС Украины должен уйти в отставку

11:59 25.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Конституционного суда страны Александр Тупицкий должен уйти в отставку.
Ранее Конституционный суд Украины подтвердил, что Тупицикому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора.
"Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг", - заявил Зеленский в интервью журналу "Фокус".
По его словам, в КС работают судьи экс-президентов Виктора Януковича, Петра Порошенко, а также Юлии Тимошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 18:55Акценты
Зеленский против вакцины, вакцина против Зеленского. Кто кого?
Ранее Зеленский подписал закон, возобновляющий ответственность за декларирование недостоверной информации чиновниками, которая была отменена решением Конституционного суда Украины.
КС ранее признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 17:29
"Неудачник года". Украинцы высказались о Зеленском
 
Петр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния