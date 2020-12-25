Зеленский объяснил, почему глава КС Украины должен уйти в отставку
КИЕВ, 25 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Конституционного суда страны Александр Тупицкий должен уйти в отставку.
Ранее Конституционный суд Украины подтвердил, что Тупицикому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора.
"Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг", - заявил Зеленский в интервью журналу "Фокус".
По его словам, в КС работают судьи экс-президентов Виктора Януковича, Петра Порошенко, а также Юлии Тимошенко.
Ранее Зеленский подписал закон, возобновляющий ответственность за декларирование недостоверной информации чиновниками, которая была отменена решением Конституционного суда Украины.
КС ранее признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
21 декабря, 17:29"Неудачник года". Украинцы высказались о Зеленском