https://ria.ru/20201225/krym-1590877762.html

Власти Крыма планируют сделать полуостров круглогодичным курортом

Власти Крыма планируют сделать полуостров круглогодичным курортом

Крым может стать круглогодичным курортом, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:28

2020-12-25T11:28

2020-12-25T11:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Крым может стать круглогодичным курортом, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Одна из основных задач республиканского правительства – сделать Крым круглогодичным курортом, в первую очередь, за счет развития санаторно-курортного направления", - приводит слова Волченко пресс-служба министерства.По его словам, в уходящем году на полуострове было открыто семь новых объектов размещения на 525 номеров."В ближайшие пару лет нужно или запустить здравницы, которые сейчас законсервированы, или построить новые, чтобы получить дополнительно четыре-пять тысяч номеров. А в пятилетней перспективе – до 20 тысяч номеров как минимум", – подчеркнул Волченко.При этом, по данным министерства, ряд крымских отелей и санаториев стали победителями и лауреатами всероссийского конкурса "Топ-5 здравниц по клиентоориентированности" и рейтинга инвестиционной привлекательности "Топ-100 российских здравниц", составленного Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

https://ria.ru/20201218/krym-1589662732.html

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