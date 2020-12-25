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Туризм
https://ria.ru/20201225/krym-1590877762.html
Власти Крыма планируют сделать полуостров круглогодичным курортом
Власти Крыма планируют сделать полуостров круглогодичным курортом
Крым может стать круглогодичным курортом, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:28
2020-12-25T11:28
курорт
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
туристы
новости - туризм
республика крым
отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Крым может стать круглогодичным курортом, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Одна из основных задач республиканского правительства – сделать Крым круглогодичным курортом, в первую очередь, за счет развития санаторно-курортного направления", - приводит слова Волченко пресс-служба министерства.По его словам, в уходящем году на полуострове было открыто семь новых объектов размещения на 525 номеров."В ближайшие пару лет нужно или запустить здравницы, которые сейчас законсервированы, или построить новые, чтобы получить дополнительно четыре-пять тысяч номеров. А в пятилетней перспективе – до 20 тысяч номеров как минимум", – подчеркнул Волченко.При этом, по данным министерства, ряд крымских отелей и санаториев стали победителями и лауреатами всероссийского конкурса "Топ-5 здравниц по клиентоориентированности" и рейтинга инвестиционной привлекательности "Топ-100 российских здравниц", составленного Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
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курорт, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, туристы, новости - туризм, республика крым, отдых

Власти Крыма планируют сделать полуостров круглогодичным курортом

11:28 25.12.2020
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаСанаторий "Ай-Петри" рядом с Ялтой
Санаторий Ай-Петри рядом с Ялтой - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Крым может стать круглогодичным курортом, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Одна из основных задач республиканского правительства – сделать Крым круглогодичным курортом, в первую очередь, за счет развития санаторно-курортного направления", - приводит слова Волченко пресс-служба министерства.
По его словам, в уходящем году на полуострове было открыто семь новых объектов размещения на 525 номеров.
"В ближайшие пару лет нужно или запустить здравницы, которые сейчас законсервированы, или построить новые, чтобы получить дополнительно четыре-пять тысяч номеров. А в пятилетней перспективе – до 20 тысяч номеров как минимум", – подчеркнул Волченко.
При этом, по данным министерства, ряд крымских отелей и санаториев стали победителями и лауреатами всероссийского конкурса "Топ-5 здравниц по клиентоориентированности" и рейтинга инвестиционной привлекательности "Топ-100 российских здравниц", составленного Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
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