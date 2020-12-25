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Источник в МИД прокомментировал планы Киева лишить крымчан воды
Источник в МИД прокомментировал планы Киева лишить крымчан воды
Угрозы Киева помешать проекту по опреснению воды в Крыму говорят о неконструктивном подходе украинских властей, ради своих целей они хотят вредить жителям... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:27
2020-12-25T10:40
дмитрий кулеба
сергей аксенов (политик)
мид украины
симферополь
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Угрозы Киева помешать проекту по опреснению воды в Крыму говорят о неконструктивном подходе украинских властей, ради своих целей они хотят вредить жителям полуострова, но проблема с водоснабжением в Крыму будет решена, от заявлений и действий Киева это не зависит, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, испытывающем дефицит воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района (для водоснабжения Симферополя) и в Ялте. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализовать этот проект "большой международной компании", которую намерены привлечь крымские власти.Он подчеркнул, что независимо от подобных заявлений в Киеве, проблема с водоснабжением Крыма будет решена. "Да, они будут гадить, это понятно, но это линия, которая может вызывать только сожаление. Люди не понимают правду жизни, не понимают того, что от их действий ничего не зависит, это неконструктивный подход. К ним уважения и доверия такие действия не вызывают", - указал источник.В этой связи он напомнил о поговорке – "собака лает, караван идет". "От высказываний господина Кулебы едва ли планы по решению проблемы водоснабжения Крыма каким-то боком зависят. Чуть раньше, чуть позже, но все равно все проблемы, которые есть в Крыму, будут решены", - заключил он.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
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дмитрий кулеба, сергей аксенов (политик), мид украины, симферополь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), республика крым, украина, в мире

Источник в МИД прокомментировал планы Киева лишить крымчан воды

10:27 25.12.2020 (обновлено: 10:40 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Угрозы Киева помешать проекту по опреснению воды в Крыму говорят о неконструктивном подходе украинских властей, ради своих целей они хотят вредить жителям полуострова, но проблема с водоснабжением в Крыму будет решена, от заявлений и действий Киева это не зависит, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, испытывающем дефицит воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района (для водоснабжения Симферополя) и в Ялте. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализовать этот проект "большой международной компании", которую намерены привлечь крымские власти.
"Слова Кулебы показывают подлинное отношение нынешних украинских властей к жителям Крыма: ради своих целей им наплевать на жизнь людей. Желание нагадить – это не самое благородное желание, и не свидетельствует о высоких моральных качествах наших украинских коллег, которые так заявляют, не думая о насущных потребностях населения. Их подход – чем хуже, тем лучше, это на их совести", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что независимо от подобных заявлений в Киеве, проблема с водоснабжением Крыма будет решена. "Да, они будут гадить, это понятно, но это линия, которая может вызывать только сожаление. Люди не понимают правду жизни, не понимают того, что от их действий ничего не зависит, это неконструктивный подход. К ним уважения и доверия такие действия не вызывают", - указал источник.
Адвокат, правозащитник Александр Молохов - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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"Замучается пыль глотать". В Крыму оценили угрозы проекту по опреснению
В этой связи он напомнил о поговорке – "собака лает, караван идет". "От высказываний господина Кулебы едва ли планы по решению проблемы водоснабжения Крыма каким-то боком зависят. Чуть раньше, чуть позже, но все равно все проблемы, которые есть в Крыму, будут решены", - заключил он.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
 
Дмитрий КулебаСергей Аксенов (политик)МИД УкраиныСимферопольМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Республика КрымУкраинаВ мире
 
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