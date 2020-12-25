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Володин ответил на угрозы Украины сорвать проект по опреснению в Крыму
Володин ответил на угрозы Украины сорвать проект по опреснению в Крыму
Спикер ГД Вячеслав Володин уверен, что Украине не удастся сорвать строительство опреснительных установок в крымском регионе,. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:08
2020-12-25T10:38
дмитрий кулеба
сергей аксенов (политик)
мид украины
госдума рф
вячеслав володин
симферополь
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин уверен, что Украине не удастся сорвать строительство опреснительных установок в крымском регионе,.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, испытывающем дефицит воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района (для водоснабжения Симферополя) и в Ялте. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализовать этот проект "большой международной компании", которую намерены привлечь крымские власти."Это же надо так ненавидеть людей! Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще. Конечно, им это не удастся", - заявил спикер Госдумы РФ журналистам в пятницу.Володин напомнил, что Украина ранее хотела препятствовать и строительству Крымского моста, и приезду в Крым туристов. "Их очередной иллюзии также предстоит развеяться", - заключил он.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
https://ria.ru/20201224/opresnenie-1590837331.html
https://ria.ru/20201225/voda-1590855037.html
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дмитрий кулеба, сергей аксенов (политик), мид украины, госдума рф, вячеслав володин, симферополь, в мире

Володин ответил на угрозы Украины сорвать проект по опреснению в Крыму

10:08 25.12.2020 (обновлено: 10:38 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин уверен, что Украине не удастся сорвать строительство опреснительных установок в крымском регионе,.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, испытывающем дефицит воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района (для водоснабжения Симферополя) и в Ялте. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализовать этот проект "большой международной компании", которую намерены привлечь крымские власти.
Ялта - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 23:22
В Госдуме оценили план Киева сорвать проект по опреснению в Крыму
"Это же надо так ненавидеть людей! Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще. Конечно, им это не удастся", - заявил спикер Госдумы РФ журналистам в пятницу.
Володин напомнил, что Украина ранее хотела препятствовать и строительству Крымского моста, и приезду в Крым туристов. "Их очередной иллюзии также предстоит развеяться", - заключил он.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Адвокат, правозащитник Александр Молохов - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 08:32
"Замучается пыль глотать". В Крыму оценили угрозы проекту по опреснению
 
Дмитрий КулебаСергей Аксенов (политик)МИД УкраиныГосдума РФВячеслав ВолодинСимферопольВ мире
 
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