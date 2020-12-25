В Крыму ответили на планы Киева сорвать проект по опреснению воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их "злобной разрушительной сущностью".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района (для водоснабжения Симферополя) и в Ялте. По словам Аксенова, подрядчик готов уже в январе приступить к строительству опреснителей. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев.
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В свою очередь, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализации проекта "большой международной компании", которую намерены привлечь крымские власти.
"Помешать, взорвать, перекрыть – политическая элита Украины с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность. Злобная и злопамятная политика Украины похожа на куклу в кукольном театре, которая делает конвульсивные движения", – сказал Гемпель.
По его словам, киевские власти продолжают своей враждебной по отношению к крымчанам политикой нарушать международные нормы и права человека.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".