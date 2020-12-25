Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/krym-1590842026.html
В Крыму ответили на планы Киева сорвать проект по опреснению воды
В Крыму ответили на планы Киева сорвать проект по опреснению воды
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что желание киевских властей сорвать... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T01:02
2020-12-25T01:02
россия
днепр (город)
дмитрий кулеба
юрий гемпель
сергей аксенов (политик)
мид украины
республика крым
севастополь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154917/87/1549178778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec155974f14ccda03bd10fc958fd8470.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их "злобной разрушительной сущностью".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района (для водоснабжения Симферополя) и в Ялте. По словам Аксенова, подрядчик готов уже в январе приступить к строительству опреснителей. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев.В свою очередь, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализации проекта "большой международной компании", которую намерены привлечь крымские власти.По его словам, киевские власти продолжают своей враждебной по отношению к крымчанам политикой нарушать международные нормы и права человека.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201222/perlkharbor-1590402456.html
https://ria.ru/20201224/opresnenie-1590837331.html
https://ria.ru/20201224/prioritet-1590781421.html
россия
днепр (город)
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154917/87/1549178778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c4888465b8adb9f59eb943d50ab8362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, днепр (город), дмитрий кулеба, юрий гемпель, сергей аксенов (политик), мид украины, республика крым, севастополь, украина, в мире

В Крыму ответили на планы Киева сорвать проект по опреснению воды

01:02 25.12.2020
 
© РИА Новости / Макс ВетровСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Макс Ветров
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их "злобной разрушительной сущностью".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района (для водоснабжения Симферополя) и в Ялте. По словам Аксенова, подрядчик готов уже в январе приступить к строительству опреснителей. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев.
Противолодочный корабль МПК Поворино военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России во время учений - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 14:53
В России ответили на призыв устроить в Крыму "Перл-Харбор"
В свою очередь, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализации проекта "большой международной компании", которую намерены привлечь крымские власти.

"Помешать, взорвать, перекрыть – политическая элита Украины с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность. Злобная и злопамятная политика Украины похожа на куклу в кукольном театре, которая делает конвульсивные движения", – сказал Гемпель.

По его словам, киевские власти продолжают своей враждебной по отношению к крымчанам политикой нарушать международные нормы и права человека.
Ялта - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 23:22
В Госдуме оценили план Киева сорвать проект по опреснению в Крыму
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 16:30
МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
 
РоссияДнепр (город)Дмитрий КулебаЮрий ГемпельСергей Аксенов (политик)МИД УкраиныРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10В Красноярске задержали подозреваемого в жестком избиении женщины
08:06Открылся музейный семейный онлайн-фестиваль "Луч"
08:06Аналитики рассказали, что читали, смотрели и слушали россияне в 2020 году
08:05Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Рязанской области
08:04Учредители "Сколтеха" поддержали стратегию развития до 2025 года
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
Лента новостейМолния