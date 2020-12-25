https://ria.ru/20201225/korvet-1590850036.html

Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота

Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота

Торжественная церемония подъёма Военно-морского флага в пятницу состоялась на новейшем корвете проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов",... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T06:18

2020-12-25T06:18

2020-12-25T06:18

новое оружие россии

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тихоокеанский флот вмф россии

амурский судостроительный завод

комсомольск-на-амуре

владивосток

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Торжественная церемония подъёма Военно-морского флага в пятницу состоялась на новейшем корвете проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенном для Тихоокеанского флота, сообщили РИА Новости в пресс-службе ТОФ.Корабль построен на Амурском судостроительном заводе. В июле транспортно-спусковым доком "Зея" корвет был доставлен из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток, где более 10 раз выходил в море для испытаний систем, механизмов и корабельного оружия. Накануне ТОФ сообщил, что корвет завершил программу государственных испытаний.Он отметил, что на церемонию из Бурятии прибыли родители и тетя Цыденжапова. Кроме того, грамотами наградили наиболее отличившихся представителей Амурского судостроительного завода."Алдар Цыденжапов" - третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380, который пополнит ТОФ. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца ТОФ "Быстрый", за что посмертно получил звание Героя РФ. Полное водоизмещение корабля - 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 тысяч миль.

https://ria.ru/20201217/ispytaniya-1589620991.html

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комсомольск-на-амуре

владивосток

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россия, сергей авакянц, тихоокеанский флот вмф россии, амурский судостроительный завод, комсомольск-на-амуре, владивосток, безопасность