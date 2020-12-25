https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590976288.html

В Воронежской области продлили самоизоляцию для пожилых до конца января

В Воронежской области продлили самоизоляцию для пожилых до конца января

Власти Воронежской области продлили до 31 января обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T17:54

2020-12-25T17:54

2020-12-25T17:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Власти Воронежской области продлили до 31 января обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает в пятницу облправительство.Обязательная самоизоляция для людей 65+ в регионе была отменена с 27 июля. Осенью, в связи с ростом числа заболевших, власти рекомендовали пожилым жителям области соблюдать самоизоляцию, а 5 ноября объявили об обязательной самоизоляции пожилых людей, которую затем продлили до конца года."Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлят до 31 января 2021 года", - говорится в сообщении.В Воронежской области со 2 ноября ежедневно регистрируется более 300 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксированы 43 894 случая коронавирусной инфекции. Выздоровел с начала пандемии 42 181 человек. Умерли 1 250.На 30 сентября в регионе умерли 208 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Таким образом, более 83% из общего количества летальных случаев приходится на октябрь-декабрь.По данным властей региона, пациенты с ОРВИ составляют более 80% от общего числа заболевших, с пневмонией — 10%, не имеют симптомов 10%.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. По количеству случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и восьмое в России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воронежская область