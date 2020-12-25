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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590976288.html
В Воронежской области продлили самоизоляцию для пожилых до конца января
В Воронежской области продлили самоизоляцию для пожилых до конца января
Власти Воронежской области продлили до 31 января обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:54
2020-12-25T17:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Власти Воронежской области продлили до 31 января обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает в пятницу облправительство.Обязательная самоизоляция для людей 65+ в регионе была отменена с 27 июля. Осенью, в связи с ростом числа заболевших, власти рекомендовали пожилым жителям области соблюдать самоизоляцию, а 5 ноября объявили об обязательной самоизоляции пожилых людей, которую затем продлили до конца года."Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлят до 31 января 2021 года", - говорится в сообщении.В Воронежской области со 2 ноября ежедневно регистрируется более 300 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксированы 43 894 случая коронавирусной инфекции. Выздоровел с начала пандемии 42 181 человек. Умерли 1 250.На 30 сентября в регионе умерли 208 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Таким образом, более 83% из общего количества летальных случаев приходится на октябрь-декабрь.По данным властей региона, пациенты с ОРВИ составляют более 80% от общего числа заболевших, с пневмонией — 10%, не имеют симптомов 10%.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. По количеству случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и восьмое в России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воронежская область

В Воронежской области продлили самоизоляцию для пожилых до конца января

17:54 25.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель в аптеке. Архивное фото
Покупатель в аптеке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Власти Воронежской области продлили до 31 января обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает в пятницу облправительство.
Обязательная самоизоляция для людей 65+ в регионе была отменена с 27 июля. Осенью, в связи с ростом числа заболевших, власти рекомендовали пожилым жителям области соблюдать самоизоляцию, а 5 ноября объявили об обязательной самоизоляции пожилых людей, которую затем продлили до конца года.
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"Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлят до 31 января 2021 года", - говорится в сообщении.
В Воронежской области со 2 ноября ежедневно регистрируется более 300 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксированы 43 894 случая коронавирусной инфекции. Выздоровел с начала пандемии 42 181 человек. Умерли 1 250.
На 30 сентября в регионе умерли 208 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Таким образом, более 83% из общего количества летальных случаев приходится на октябрь-декабрь.
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По данным властей региона, пациенты с ОРВИ составляют более 80% от общего числа заболевших, с пневмонией — 10%, не имеют симптомов 10%.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. По количеству случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и восьмое в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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