https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590967960.html

Правительство готово оказать Петербургу помощь в борьбе с COVID-19

Правительство готово оказать Петербургу помощь в борьбе с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что правительство готово оказать Санкт-Петербургу всю необходимую помощь в борьбе с пандемией, и посоветовал... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T17:24

2020-12-25T17:24

2020-12-25T17:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что правительство готово оказать Санкт-Петербургу всю необходимую помощь в борьбе с пандемией, и посоветовал губернатору Александру Беглову при необходимости круглосуточно обращаться за такой поддержкой в кабмин.На встрече с Бегловым, которая прошла в пятницу во время рабочей поездки Мишустина в Петербург, премьер поинтересовался, как обстоят дела с распространением коронавируса в городе. Комментируя доклад губернатора об этом, Мишустин заметил: "Обращайтесь по любому вопросу". "Мы будем (находиться) в контакте и все, что необходимо, мы будем делать для того, чтобы в Санкт-Петербурге все последствия пандемии были минимальными", - заверил он.При этом премьер подчеркнул, что при необходимости обращаться в правительство можно круглосуточно. Он отметил, что кабмин готов оказать городу "любое необходимое содействие", в том числе с ресурсами и кадрами."Хотя (и так) Петербург - город, где высокие профессионалы работают. И врачи, и средний, и младший медицинский персонал", - отметил Мишустин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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