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Правительство готово оказать Петербургу помощь в борьбе с COVID-19
Правительство готово оказать Петербургу помощь в борьбе с COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что правительство готово оказать Санкт-Петербургу всю необходимую помощь в борьбе с пандемией, и посоветовал... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:24
2020-12-25T17:24
2020-12-25T17:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что правительство готово оказать Санкт-Петербургу всю необходимую помощь в борьбе с пандемией, и посоветовал губернатору Александру Беглову при необходимости круглосуточно обращаться за такой поддержкой в кабмин.На встрече с Бегловым, которая прошла в пятницу во время рабочей поездки Мишустина в Петербург, премьер поинтересовался, как обстоят дела с распространением коронавируса в городе. Комментируя доклад губернатора об этом, Мишустин заметил: "Обращайтесь по любому вопросу". "Мы будем (находиться) в контакте и все, что необходимо, мы будем делать для того, чтобы в Санкт-Петербурге все последствия пандемии были минимальными", - заверил он.При этом премьер подчеркнул, что при необходимости обращаться в правительство можно круглосуточно. Он отметил, что кабмин готов оказать городу "любое необходимое содействие", в том числе с ресурсами и кадрами."Хотя (и так) Петербург - город, где высокие профессионалы работают. И врачи, и средний, и младший медицинский персонал", - отметил Мишустин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, александр беглов, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
заверил, что правительство готово оказать Санкт-Петербургу
всю необходимую помощь в борьбе с пандемией, и посоветовал губернатору Александру Беглову
при необходимости круглосуточно обращаться за такой поддержкой в кабмин.
На встрече с Бегловым, которая прошла в пятницу во время рабочей поездки Мишустина в Петербург, премьер поинтересовался, как обстоят дела с распространением коронавируса в городе. Комментируя доклад губернатора об этом, Мишустин заметил: "Обращайтесь по любому вопросу". "Мы будем (находиться) в контакте и все, что необходимо, мы будем делать для того, чтобы в Санкт-Петербурге все последствия пандемии были минимальными", - заверил он.
При этом премьер подчеркнул, что при необходимости обращаться в правительство можно круглосуточно. Он отметил, что кабмин готов оказать городу "любое необходимое содействие", в том числе с ресурсами и кадрами.
"Хотя (и так) Петербург - город, где высокие профессионалы работают. И врачи, и средний, и младший медицинский персонал", - отметил Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.