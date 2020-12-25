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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590930703.html
В США выявили более 192 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 192 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 192 тысячи, скончались 2,8 тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:59
2020-12-25T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
техас
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 192 тысячи, скончались 2,8 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 192 081 новый случай заражения COVID-19 и 2 899 летальных исходов.На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 18,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 329 тысяч заразившихся. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, техас, в мире

В США выявили более 192 тысяч случаев COVID-19 за сутки

14:59 25.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 192 тысячи, скончались 2,8 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 192 081 новый случай заражения COVID-19 и 2 899 летальных исходов.
На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 18,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 329 тысяч заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАТехасВ мире
 
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