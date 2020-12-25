https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590930592.html

В РФПИ назвали способ преодолеть дальнейшие мутации коронавируса

В РФПИ назвали способ преодолеть дальнейшие мутации коронавируса

Масштабная вакцинация является одним из способов борьбы с мутацией коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:58

2020-12-25T14:58

2020-12-25T15:23

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Масштабная вакцинация является одним из способов борьбы с мутацией коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Один из способов побороть активное мутирование вируса в дальнейшем - это все-таки масштабная вакцинация, потому когда больше людей вакцинировано, вирус соответственно меньше мутирует", - сказал глава РФПИ в интервью телеканалу "Россия 24".Дмитриев также отметил, что российская вакцина "Спутник V" эффективна при небольших мутациях коронавируса, однако, по его мнению, "безусловно следить за мутациями надо".Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество