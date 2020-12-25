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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590930592.html
В РФПИ назвали способ преодолеть дальнейшие мутации коронавируса
В РФПИ назвали способ преодолеть дальнейшие мутации коронавируса
Масштабная вакцинация является одним из способов борьбы с мутацией коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:58
2020-12-25T15:23
распространение нового коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Масштабная вакцинация является одним из способов борьбы с мутацией коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Один из способов побороть активное мутирование вируса в дальнейшем - это все-таки масштабная вакцинация, потому когда больше людей вакцинировано, вирус соответственно меньше мутирует", - сказал глава РФПИ в интервью телеканалу "Россия 24".Дмитриев также отметил, что российская вакцина "Спутник V" эффективна при небольших мутациях коронавируса, однако, по его мнению, "безусловно следить за мутациями надо".Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

В РФПИ назвали способ преодолеть дальнейшие мутации коронавируса

14:58 25.12.2020 (обновлено: 15:23 25.12.2020)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Масштабная вакцинация является одним из способов борьбы с мутацией коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Один из способов побороть активное мутирование вируса в дальнейшем - это все-таки масштабная вакцинация, потому когда больше людей вакцинировано, вирус соответственно меньше мутирует", - сказал глава РФПИ в интервью телеканалу "Россия 24".
Дмитриев также отметил, что российская вакцина "Спутник V" эффективна при небольших мутациях коронавируса, однако, по его мнению, "безусловно следить за мутациями надо".
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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