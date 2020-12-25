https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590898242.html
Попова: все россияне должны иметь возможность сдать тест на COVID-19
Попова: все россияне должны иметь возможность сдать тест на COVID-19
Возможность протестироваться на коронавирус должна быть доступна всем в России, тест-систем зарегистрировано достаточно много, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:50
2020-12-25T12:50
2020-12-25T15:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Возможность протестироваться на коронавирус должна быть доступна всем в России, тест-систем зарегистрировано достаточно много, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я думаю, что сегодня возможность протестироваться должна быть доступна всем", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что тест-систем в России зарегистрировано достаточно много.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201206/ptsr-1586583720.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)