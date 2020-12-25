https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590898242.html

Попова: все россияне должны иметь возможность сдать тест на COVID-19

Попова: все россияне должны иметь возможность сдать тест на COVID-19

Возможность протестироваться на коронавирус должна быть доступна всем в России, тест-систем зарегистрировано достаточно много, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:50

2020-12-25T12:50

2020-12-25T15:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_352e611526ab8532448c08062bf141ee.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Возможность протестироваться на коронавирус должна быть доступна всем в России, тест-систем зарегистрировано достаточно много, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я думаю, что сегодня возможность протестироваться должна быть доступна всем", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что тест-систем в России зарегистрировано достаточно много.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/ptsr-1586583720.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)