Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590897800.html
Тест-системы в России способны распознать "британский" штамм коронавируса
Тест-системы в России способны распознать "британский" штамм коронавируса
Тест-системы Роспотребнадзора могут распознать "британский" штамм COVID-19, сообщила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:48
2020-12-25T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Тест-системы Роспотребнадзора могут распознать "британский" штамм COVID-19, сообщила глава ведомства Анна Попова."Наши тест-системы видят коронавирус в любом его варианте", - рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".Пока, по словам главы Роспотребнадзора, нет тестов, которые могли бы дифференцировать коронавирус именно с мутацией."Хотя наш институт уже делает это. И я уверена, что в течение недели мы это сделаем", - добавила Попова.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e910872df287809c5e95acf5122125f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, общество

Тест-системы в России способны распознать "британский" штамм коронавируса

12:48 25.12.2020 (обновлено: 13:00 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Тест-системы Роспотребнадзора могут распознать "британский" штамм COVID-19, сообщила глава ведомства Анна Попова.
"Наши тест-системы видят коронавирус в любом его варианте", - рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
Пока, по словам главы Роспотребнадзора, нет тестов, которые могли бы дифференцировать коронавирус именно с мутацией.
"Хотя наш институт уже делает это. И я уверена, что в течение недели мы это сделаем", - добавила Попова.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 19:16Наука
Новый штамм коронавируса в Великобритании. Откуда он взялся, чем опасен
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВеликобританияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния