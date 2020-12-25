https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590897800.html
Тест-системы в России способны распознать "британский" штамм коронавируса
Тест-системы в России способны распознать "британский" штамм коронавируса
Тест-системы Роспотребнадзора могут распознать "британский" штамм COVID-19, сообщила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:48
2020-12-25T12:48
2020-12-25T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Тест-системы Роспотребнадзора могут распознать "британский" штамм COVID-19, сообщила глава ведомства Анна Попова."Наши тест-системы видят коронавирус в любом его варианте", - рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".Пока, по словам главы Роспотребнадзора, нет тестов, которые могли бы дифференцировать коронавирус именно с мутацией."Хотя наш институт уже делает это. И я уверена, что в течение недели мы это сделаем", - добавила Попова.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, общество