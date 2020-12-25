https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590897682.html
Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется
Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется
Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется на сегодняшний день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:48
2020-12-25T12:48
2020-12-25T12:54
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590613717_0:141:2999:1828_1920x0_80_0_0_7f31ea8eebadd991fd4079688464e748.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется на сегодняшний день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У вируса свои законы. У него свои законы сезонности. Мы сейчас именно это наблюдаем. Сегодня ситуация стабилизируется, в наших руках, чтобы она не вернулась к тому, что мы видели в начале ноября и в середине", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590613717_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_b0a8400d1f511830410c53fc514edd99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество