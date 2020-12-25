https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590897231.html

Россия передала Киргизии 200 тысяч тест-систем на коронавирус

Россия передала Киргизии 200 тысяч тест-систем на коронавирус

Киргизия получила от Российской Федерации в качестве гуманитарной помощи 200 тысяч тест-систем для анализов на коронавирус COVID-19, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:46

2020-12-25T12:46

2020-12-25T12:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

киргизия

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БИШКЕК, 25 дек - РИА Новости. Киргизия получила от Российской Федерации в качестве гуманитарной помощи 200 тысяч тест-систем для анализов на коронавирус COVID-19, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства иностранных дел республики."Посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации от Роспотребнадзора получены ПЦР-тест-системы для проведения 200 тысяч исследований лабораторного диагностирования коронавирусной инфекции COVID-19", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, в самое ближайшее время гуманитарный груз будет направлен в Киргизию."Кыргызская Республика выражает искреннюю благодарность Российской Федерации за оказываемую помощь и поддержку", - подчеркнули в МИД.Первые случаи коронавируса были выявлены в Киргизии в начале марта. На сегодняшний день число случаев заболевания превысило 80 тысяч. Умерли 1340 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/ptsr-1586583720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киргизия, в мире