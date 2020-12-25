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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590897231.html
Россия передала Киргизии 200 тысяч тест-систем на коронавирус
Россия передала Киргизии 200 тысяч тест-систем на коронавирус
Киргизия получила от Российской Федерации в качестве гуманитарной помощи 200 тысяч тест-систем для анализов на коронавирус COVID-19, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:46
2020-12-25T12:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 25 дек - РИА Новости. Киргизия получила от Российской Федерации в качестве гуманитарной помощи 200 тысяч тест-систем для анализов на коронавирус COVID-19, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства иностранных дел республики."Посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации от Роспотребнадзора получены ПЦР-тест-системы для проведения 200 тысяч исследований лабораторного диагностирования коронавирусной инфекции COVID-19", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, в самое ближайшее время гуманитарный груз будет направлен в Киргизию."Кыргызская Республика выражает искреннюю благодарность Российской Федерации за оказываемую помощь и поддержку", - подчеркнули в МИД.Первые случаи коронавируса были выявлены в Киргизии в начале марта. На сегодняшний день число случаев заболевания превысило 80 тысяч. Умерли 1340 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киргизия, в мире

Россия передала Киргизии 200 тысяч тест-систем на коронавирус

12:46 25.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БИШКЕК, 25 дек - РИА Новости. Киргизия получила от Российской Федерации в качестве гуманитарной помощи 200 тысяч тест-систем для анализов на коронавирус COVID-19, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства иностранных дел республики.
"Посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации от Роспотребнадзора получены ПЦР-тест-системы для проведения 200 тысяч исследований лабораторного диагностирования коронавирусной инфекции COVID-19", - сказал представитель пресс-службы.
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По его словам, в самое ближайшее время гуманитарный груз будет направлен в Киргизию.
"Кыргызская Республика выражает искреннюю благодарность Российской Федерации за оказываемую помощь и поддержку", - подчеркнули в МИД.
Первые случаи коронавируса были выявлены в Киргизии в начале марта. На сегодняшний день число случаев заболевания превысило 80 тысяч. Умерли 1340 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КиргизияВ мире
 
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