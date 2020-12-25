В Роспотребнадзоре заявили, что знают, как победить коронавирус

"И сегодня, пройдя весь этот этап, я хочу сказать, что... мы знаем, как его победить, мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним бороться. Это большие знания, к сожалению, ценой огромное труда и даже потерь, но эти знания они сегодня есть, они бесценны, но и вместе с тем они сегодня внушают оптимизм", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".