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Распространение нового коронавируса
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В Роспотребнадзоре заявили, что знают, как победить коронавирус
В Роспотребнадзоре заявили, что знают, как победить коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ знают, как победить коронавирус, эти знания есть они бесценны. РИА Новости, 25.12.2020
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ знают, как победить коронавирус, эти знания есть они бесценны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре заявили, что знают, как победить коронавирус

12:31 25.12.2020 (обновлено: 12:42 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкСтетоскоп в коридоре Новосибирской областной клинической больницы
Стетоскоп в коридоре Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ знают, как победить коронавирус, эти знания есть они бесценны.
"И сегодня, пройдя весь этот этап, я хочу сказать, что... мы знаем, как его победить, мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним бороться. Это большие знания, к сожалению, ценой огромное труда и даже потерь, но эти знания они сегодня есть, они бесценны, но и вместе с тем они сегодня внушают оптимизм", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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