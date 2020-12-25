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В Роспотребнадзоре заявили, что знают, как победить коронавирус
В Роспотребнадзоре заявили, что знают, как победить коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ знают, как победить коронавирус, эти знания есть они бесценны. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:31
2020-12-25T12:31
2020-12-25T12:42
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ знают, как победить коронавирус, эти знания есть они бесценны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество