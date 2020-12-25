Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590891619.html
В штабе миротворцев в Приднестровье зафиксировали вспышку коронавируса
В штабе миротворцев в Приднестровье зафиксировали вспышку коронавируса
Руководитель приднестровской делегации ОКК (коллективный руководящий орган миротворческой операции) Олег Беляков на встрече с главой непризнанной... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:26
2020-12-25T12:26
распространение нового коронавируса
россия
вадим красносельский
олег беляков
обсе
бендеры
румыния
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586940381_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_542473ef73cf7d40d7a98bdbfbe671c7.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Руководитель приднестровской делегации ОКК (коллективный руководящий орган миротворческой операции) Олег Беляков на встрече с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским заявил о вспышке коронавируса в штабе миротворцев."На сегодняшний день зафиксирован очаг инфицирования в штабе МС. Носители вируса выявлены среди российских представителей, проводится тестирование в приднестровском сегменте. В этой связи накануне не состоялось очередное заседание ОКК. Проведена ротация личного состава. В целом ситуация контролируема, работа ведется в штатном режиме", - приводит слова Белякова пресс-служба приднестровского лидера.Как сообщили РИА Новости в объединенном штабе совместных миротворческих сил, коронавирусная инфекция выявлена у порядка десяти военнослужащих, весь штаб находится на карантине.В ОКК входят делегации России, Кишинева и Тирасполя. В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Заседания проводятся еженедельно по четвергам в Бендерах.В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/ivl-1590883324.html
россия
бендеры
румыния
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586940381_72:0:793:541_1920x0_80_0_0_e8e0de1d4efacd38ebfd5cf2c18c7756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вадим красносельский, олег беляков, обсе, бендеры, румыния, молдавия, в мире

В штабе миротворцев в Приднестровье зафиксировали вспышку коронавируса

12:26 25.12.2020
 
© Sputnik / Мирослав РотарьБлокпост российских миротворцев в Приднестровье
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Руководитель приднестровской делегации ОКК (коллективный руководящий орган миротворческой операции) Олег Беляков на встрече с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским заявил о вспышке коронавируса в штабе миротворцев.
"На сегодняшний день зафиксирован очаг инфицирования в штабе МС. Носители вируса выявлены среди российских представителей, проводится тестирование в приднестровском сегменте. В этой связи накануне не состоялось очередное заседание ОКК. Проведена ротация личного состава. В целом ситуация контролируема, работа ведется в штатном режиме", - приводит слова Белякова пресс-служба приднестровского лидера.
Установка аппаратов искусственной вентиляции легких Авента-М - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 11:48Распространение нового коронавируса
Врач рассказал об опасности ИВЛ в борьбе с коронавирусом
Как сообщили РИА Новости в объединенном штабе совместных миротворческих сил, коронавирусная инфекция выявлена у порядка десяти военнослужащих, весь штаб находится на карантине.
В ОКК входят делегации России, Кишинева и Тирасполя. В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Заседания проводятся еженедельно по четвергам в Бендерах.
В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаРоссияВадим КрасносельскийОлег БеляковОБСЕБендерыРумынияМолдавияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния