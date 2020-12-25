https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590891619.html

В штабе миротворцев в Приднестровье зафиксировали вспышку коронавируса

В штабе миротворцев в Приднестровье зафиксировали вспышку коронавируса

Руководитель приднестровской делегации ОКК (коллективный руководящий орган миротворческой операции) Олег Беляков на встрече с главой непризнанной... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:26

2020-12-25T12:26

2020-12-25T12:26

распространение нового коронавируса

россия

вадим красносельский

олег беляков

обсе

бендеры

румыния

молдавия

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Руководитель приднестровской делегации ОКК (коллективный руководящий орган миротворческой операции) Олег Беляков на встрече с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским заявил о вспышке коронавируса в штабе миротворцев."На сегодняшний день зафиксирован очаг инфицирования в штабе МС. Носители вируса выявлены среди российских представителей, проводится тестирование в приднестровском сегменте. В этой связи накануне не состоялось очередное заседание ОКК. Проведена ротация личного состава. В целом ситуация контролируема, работа ведется в штатном режиме", - приводит слова Белякова пресс-служба приднестровского лидера.Как сообщили РИА Новости в объединенном штабе совместных миротворческих сил, коронавирусная инфекция выявлена у порядка десяти военнослужащих, весь штаб находится на карантине.В ОКК входят делегации России, Кишинева и Тирасполя. В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Заседания проводятся еженедельно по четвергам в Бендерах.В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/ivl-1590883324.html

россия

бендеры

румыния

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вадим красносельский, олег беляков, обсе, бендеры, румыния, молдавия, в мире