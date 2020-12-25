В штабе миротворцев в Приднестровье зафиксировали вспышку коронавируса
© Sputnik / Мирослав РотарьБлокпост российских миротворцев в Приднестровье
© Sputnik / Мирослав Ротарь
ТИРАСПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Руководитель приднестровской делегации ОКК (коллективный руководящий орган миротворческой операции) Олег Беляков на встрече с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским заявил о вспышке коронавируса в штабе миротворцев.
"На сегодняшний день зафиксирован очаг инфицирования в штабе МС. Носители вируса выявлены среди российских представителей, проводится тестирование в приднестровском сегменте. В этой связи накануне не состоялось очередное заседание ОКК. Проведена ротация личного состава. В целом ситуация контролируема, работа ведется в штатном режиме", - приводит слова Белякова пресс-служба приднестровского лидера.
Как сообщили РИА Новости в объединенном штабе совместных миротворческих сил, коронавирусная инфекция выявлена у порядка десяти военнослужащих, весь штаб находится на карантине.
В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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