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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590879056.html
В Москве за сутки госпитализировали 1923 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1923 пациента с COVID-19
За последние сутки в столице госпитализировано 1 923 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находится 541 человек, сообщает оперативный штаб по контролю РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:29
2020-12-25T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. За последние сутки в столице госпитализировано 1 923 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находится 541 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 7 315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 923 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 541 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 12,4% среди заболевших - дети, 39,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет, еще 12,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,7% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1923 пациента с COVID-19

11:29 25.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. За последние сутки в столице госпитализировано 1 923 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находится 541 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 7 315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 923 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 541 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 12,4% среди заболевших - дети, 39,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет, еще 12,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,7% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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