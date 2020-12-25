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В Москве за сутки госпитализировали 1923 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1923 пациента с COVID-19
За последние сутки в столице госпитализировано 1 923 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находится 541 человек, сообщает оперативный штаб по контролю РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:29
2020-12-25T11:29
2020-12-25T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. За последние сутки в столице госпитализировано 1 923 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находится 541 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 7 315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 923 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 541 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 12,4% среди заболевших - дети, 39,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет, еще 12,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,7% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
За последние сутки в столице госпитализировано 1 923 пациента с COVID-19
, на ИВЛ в больницах Москвы
находится 541 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 7 315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 923 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 541 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 12,4% среди заболевших - дети, 39,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет, еще 12,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,7% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.